Alfonsín aseguró que "las ideas del Pro y la UCR son distintas"

El ex diputado radical Ricardo Alfonsín, crítico habitual del Gobierno, pidió ampliar el nivel de debate entre oficialismo y oposición para "conversar hacia dentro y hacia afuera de Cambiemos", en medio del debate por las tarifas. Además, se quejó de que la UCR se haya colocado en un lugar de "convidado de piedra" del Pro.

Algunas de las frases de Alfonsín en el programa LNE de A24:

>>> "El Pro no es un partido que expresa mis ideas. El Pro es un partido liberal, de centroderecha y repúblicano. Y nosotros somos de centroizquierda. Las ideas del Pro y la UCR son distintas. El que diga que no es así, no es verdad".

Alfonsin en LNE

>>> "Estoy preocupado con el país, y hay razones. En el 2015 estábamos preocupados por los indicadores socioeconómicos, y hoy son más o menos los mismos. y con un mundo que se complica".

>>> "Lo que está haciendo la UCR no es lo que dijo que no iba a hacer en el caso de que no ganara las Paso".

>>> "Sobre las tarifas, yo dije que no podía pedírsele a la sociedad esfuerzos".

>>> "Tenemos una inflación que no logramos controlar".

>>> "Que se joda el funcionario si tiene que hacer cosas a las que no está obligado un ciudadano de a pie", dijo sobre los funcionarios que tienen su dinero fuera del país.

>>> "No veo que haya un proyecto de país. Pero le atribuyo buena fe al Gobierno, creen que hacen lo que está mejor".

>>> "El radicalismo se colocó en una situación de convidado de piedra. Yo no le puedo pedir al Pro eso".