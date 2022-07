Alberto y Evo almorzaron en el Día de la Confraternidad Argentino Boliviana

El presidente y el ex mandatario boliviano dialogaron en Casa Rosada, el día del natalicio de la generala Juana Azurduy, heroína de la independencia latinoamericana

El presidente Alberto Fernández compartió un almuerzo en la Casa Rosada con el ex mandatario de Bolivia Evo Morales , durante el cual ambos intercambiaron opiniones sobre la actualidad en la región, en el marco del Día de la Confraternidad Argentino Boliviana, fecha en la que ambas naciones conmemoran el natalicio de la generala Juana Azurduy, heroína de la independencia latinoamericana .

Tras el almuerzo, el jefe de Estado escribió en su cuenta de Twitter: “A 242 años del nacimiento de Juana Azurduy, recordamos su valiente lucha por la independencia y la inquebrantable hermandad que desde entonces une a nuestros pueblos”.

Y expresó: “Con mucha alegría y un fraternal abrazo, me reencontré con mi hermano @evoespueblo. En el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana, seguimos profundizando los lazos entre nuestros pueblos y fortaleciendo la democracia en Latinoamérica”.

Además de Fernández y el líder boliviano, participaron del encuentro la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el embajador designado en Venezuela, Oscar Laborde, y los diputados nacionales oficialistas Carlos Heller y Eduardo Valdés.

Heller, uno de los presentes, calificó de “muy lindo” y “muy bueno” el almuerzo, donde no se habló de algo “en especial”, sino que “fue una reunión social”.

“Yo más bien escuché”, dijo Heller a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, y contó que “hubo mucha conversación y anécdotas que tuvieron que ver con el golpe de Bolivia, lo que le pasó a Evo”, y de “Alberto y su participación en la salida” del por entonces presidente boliviano en momentos en que peligraba su vida.

“Hubo mucho alrededor de eso, fundamentalmente”, añadió el legislador, al referirse a la asonada que puso en el poder a la ahora condenada a prisión Jeanine Añez.

Morales había brindado ayer una clase magistral en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), titulada “Presente y futuro de América Latina”.

“Agradecemos a los hermanos que organizaron la clase magistral «Presente y futuro de América Latina» en @UNRoficial, en Rosario”, escribió el exmandatario boliviano en su cuenta de Twitter.

“Volver a Argentina nos alegra porque nos sentimos en la #PatriaGrande que sigue luchando por un futuro mejor para los pueblos con esperanza y solidaridad”, completó.

Y se mostró “muy emocionado y agradecido por el cariño, respeto y reconocimiento de hermanas y hermanos argentinos”.

“Sus autoridades, representantes y participantes de los actos que compartimos en esta visita demuestran que la hermandad entre pueblos de Argentina y Bolivia es inquebrantable”, agregó.

En ese sentido, Rossi había agradecido a Morales “por venir” a Rosario y sostuvo que “el sueño de la Patria Grande nos une y nos moviliza”.

También anteayer, en el marco de su visita el país, Morales visitó el municipio bonaerense de Pilar, acompañado por el intendente Federico Achával.

“Participamos conmovidos de la exhibición del documental «La vuelta de Evo». Hermoso testimonio de la lucha que vivimos y vencimos como pueblo”, refirió el ex presidente boliviano.

Luego, el ex jefe de Estado de Bolivia visitó el estadio Antonio Vespucio Liberti, del club River Plate, donde hizo una recorrida por las instalaciones.

“Estamos impresionados al conocer el gran Estadio Monumental de @RiverPlate, orgullo para América Latina y el mundo, nos alegra que lo sigan mejorando”, indicó Morales.

“Estamos felices también porque el Club nos reconfirmó su presencia en el Campeonato Sudamericano Copa Evo 2022, categoría Sub-17”, concluyó el exmandatario.

Más tarde, Morales participó de una actividad en el Instituto Patria, donde disertó sobre “Los movimientos nacionales y populares hoy en América Latina”.

El ex presidente de Bolivia estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; los senadores nacionales María de los Oscar Parrilli y Adolfo Rodríguez Saá; la diputada nacional Mónica Macha; la cantautora y ex ministra de Cultura Teresa Parodi, y el embajador de Cuba en la Argentina, Pedro Pablo Prada, la ex senadora Marilín Sacnun, entre otros.

Macha calificó a Morales de “Hombre de la patria grande y la revolución cotidiana” y amplió a través de Twitter: “Enorme alegría tenerte en Argentina y habernos encontrado. Vamos a construir la Latinoamérica hecha de sueños y justicias sociales, liberada, de iguales, honrando nuestros linajes políticos”.