Alberto se reunió en Brasil con Lula y analizaron el futuro de la región

“Lula me dijo que la primera visita que hará será a la Argentina, me dijo que viajará antes de asumir y el sabe que Argentina es su casa”, dijo el presidente argentino en el Hotel Intercontinental de San Pablo, adonde permaneció por tres horas.

Fernández fue el primer mandatario extranjero en visitar a Lula luego de que el ex líder metalúrgico venció a Jair Bolsonaro por 50,90% contra 49,10%, en la elección más ajustada de la historia brasileña.

Alberto dijo que con el mandatario electo de Brasil habló de la relación económica y, en ese marco, del intercambio de productos como minerales y alimentos de manera bilateral y de ambos países y de la región con el mundo.

“América Latina es una región muy importante para el mundo, porque aquí hay gran parte de las necesidades del mundo, como alimentos, minerales, litio, gas, cobre. Todos recursos que Argentina puede brindar, Brasil puede brindar y América Latina puede brindar”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que “el gas que podemos sacar de Vaca Muerta puede proveer a todo el sur de Brasil” y reveló que habló ese tema con Lula, quien “se mostró muy interesado”.

“Argentina tiene el gasoducto que estamos construyendo, que finalmente tiene un segundo tramo que va a llegar al límite con Brasil y tiene la posibilidad de darle a Brasil el gas que necesita y que hoy Bolivia no puede, porque hay un declive en la producción, no nos está pudiendo dar ni a la Argentina ni a Brasil”, indicó.

En medio de la visita Lula habló por teléfono con los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Francia, Emannuelle Macron, según informó el servicio de prensa del Partido de los Trabajadores (PT).

Lula mantiene una relación de afecto con el presidente argentino, sobre todo por el gesto que tuvo al visitarlo en 2019, en plena campaña presidencial en su celda de Curitiba, estado de Paraná, donde estaba detenido por una condena que, según la Corte Suprema, estuvo manipulada y forjada, por lo cual fue anulada.

El líder del Partido de los Trabajadores recibió en el segundo piso del Hotel Intercontinental al presidente Fernández, con quien compartió un almuerzo.

En un pronunciamiento en el cual no aceptó preguntas, Fernández defendió la figura de liderazgo de Lula frente al nuevo proceso electoral por el que ganó un tercer mandato.

“Sabiendo los momentos difíciles que le tocaron pasar, no quería pasar el día hoy, que es un día de reivindicación a un líder maravilloso que es Lula. Todo reencuentro son momentos muy buenos muy provechosos y ahora ya pudimos hablar del futuro más que del pasado, de lo que debemos encarar para adelante”, aseguró.

Fernández se encontró una sola vez personalmente con Bolsonaro, en la Cumbre de las Américas de Los Angeles.

“Con Lula compartimos una misma mirada con necesidad de integración con América Latina, de que los procesos electorales sean debidamente respetados y poder crecer como región”, explicó.

En ese sentido destacó que cuando “a Brasil le va bien, inexorablemente le va bien a la Argentina”.

Fernández, quien llegó a la reunión junto al canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, aseguró que Lula “es un líder como no se ha visto antes”.

En este marco, Fernández subrayó que la asunción de Lula como presidente de Brasil, el próximo 1 de enero de 2023, ayudará a “volver a unir al continente”.

Antes de viajar, Fernández había explicado que no dudó ni especuló con la visita a Lula en la cárcel, donde había declarado que existía un proceso de lawfare.

“Fui muy convencido de verlo a Lula porque de ese modo podía llamar la atención del mundo. Por eso, esa doble sensación de verlo con alegría en libertad y de recuperar su lugar en Brasil. Hay una felicidad latinoamericana de contar con un presidente con el liderazgo que Lula tiene en la región”, ponderó.

El jefe de Estado recordó el trabajo realizado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para “unir al continente” pero remarcó que “faltaba Brasil porque Bolsonaro negaba la importancia de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)”, de la que Fernández es ahora presidente pro témpore.

Fernández deseó para Brasil “lo mejor” y resaltó que “somos pueblos definitivamente hermanados”, en declaraciones a la prensa en el Hotel Intercontinental de San Pablo, al finalizar el almuerzo con el presidente electo brasileño. Además, sostuvo que Lula puede transformarse en un “activista” para que la Argentina ingrese al grupo de países del BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica).

Además de Cafiero y Scioli, viajaron junto con el mandatario el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la portavoz Gabriela Cerruti; y los diputados del Frente de Todos Eduardo Valdés y Carlos Heller.

Reelección

El presidente Alberto Fernández dijo que su eventual candidatura para una reelección “no es un tema” central por estas horas, en las que en las filas del Frente de Todos (FdT) se analiza qué hacer con las primarias y algunas voces de la coalición proponen el retorno de una mesa política para debatir las distintas posiciones.

“Estoy pensando en la región. La discusión no es si soy reelecto o no; este no es un tema que no debe preocuparme a mí ni a los argentinos sino cómo queremos construir un país en el futuro”, remarcó el jefe de Estado.

“El secreto no es que nos dividamos, el secreto es que permanezcamos unidos”, reafirmó al referirse a la situación interna del FdT.

Quien también hizo pública su posición sobre este tema fue el ministro de Economía, Sergio Massa, quien planteó que se debería “llamar a la mesa del Frente de Todos para que fije una única posición” respecto de las Paso.

El líder del Frente Renovador sostiene que una modificación del calendario electoral es potestad del Congreso, como lo reconocen los demás actores de la coalición, y se mostró a favor de revitalizar un espacio de debate interno del peronismo como supo haber al comienzo de la gestión.

Para Massa, la clave y la responsabilidad de los principales dirigentes del FdT será “construir una propuesta ganadora en 2023”, que no dependa “de deseos personales”.

“Si vos tenés amplitud para construir, no queda afuera nadie; si sos cerrado para construir, quedan afuera todos haya Paso o no haya Paso”, alertó en una entrevista en la que dijo que aspira a “mirar de lejos la batalla electoral” del 2023.

Por su parte, el titular de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, ya se había referido en favor de debatir una modificación del régimen electoral y dijo coincidir con Massa.