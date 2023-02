Alberto recordó a "los millones de pobres" que dejó el gobierno de Cambiemos

“No se olviden de la pobreza a la que sumergieron a millones de argentinos, ni de los 25 mil millones de dolares con los que nos endeudaron. Los ministerios de Salud, de Trabajo y de Ciencia y Tecnología no existían. Esa es la Argentina que nos dejaron. No se olviden de la deuda que tomaron, de los negociados que hicieron con sus familias y sus cómplices”, señaló Fernández al referirse al período de gobierno de Mauricio Macri.