Alberto Fernández: "Vamos a poner de pie a América latina"

Alberto Fernández, anfitrión en Buenos Aires de un encuentro que reunió a ex presidentes latinoamericanos y líderes progresistas de la región.

El presidente electo Alberto Fernández celebró ayer la liberación de Luiz Inácio Lula da Silva, exhortó a "poner de pie a América latina" y destacó que el vínculo entre Argentina y Brasil es "indisoluble" y "ningún gobierno de coyuntura va a romper" esa relación.

Así lo afirmó ayer al pronunciar el mensaje inaugural del II Encuentro del Grupo de Puebla que se desarrolla en un hotel céntrico de Buenos Aires, con el lema "El cambio es el progresismo", del que participan los ex presidentes de Brasil Dilma Rouseff; de Colombia, Ernesto Samper; de Paraguay, Fernando Lugo, y de Panamá, Martín Torrijos, entre otros dirigentes progresistas de la región, como el ex mandatario de Uruguay José Pepe Mujica.

En su discurso, Fernández recordó cuando visitó a Lula en la cárcel y éste le dijo "dos o tres veces" que tenía que ganar las elecciones en Argentina: "Cumplí Lula, gané, pusimos de pie a la Argentina y ahora vamos a poner de pie a América Latina también", dijo Fernández ayer.

Sin mencionarlo, el presidente electo habló también de la relación que mantiene con el actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro: "Con Lula libre soplan otros vientos en Brasil. No tengo duda que la unidad de Brasil y Argentina es indisoluble, ningún gobierno de coyuntura puede romperlo, nada lo va a romper. Vamos a seguir trabajando por esa unidad, que es el eje de la unidad de América del Sur", manifestó.

Coincidencias

La realización del encuentro del Grupo de Puebla en Buenos Aires coincidió con la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que determinó el viernes la liberación del ex presidente Lula, preso desde hace más de un año y medio, al cambiar la jurisprudencia procesal sobre las condiciones de detención.

Previo al discurso de Fernández, se había emitido un video mensaje de Lula, en el que éste afirmó que el triunfo del candidato del Frente de Todos en Argentina es "como si" él mismo "hubiese ganado" en el país vecino y manifestó que tiene "mucho deseo de luchar para construir una unidad latinoamericana muy fuerte".

El viernes a la noche, en la cena de apertura del encuentro, Fernández expresó su deseo de que Lula esté presente en Buenos Aires, en el marco de los actos de su asunción, el próximo 10 de diciembre.

Durante la inauguración del encuentro, el mandatario electo informó también que ayer mantuvo una conversación telefónica de una hora con el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, con quien mantuvo una "charla espléndida" sobre "los problemas del continente" americano y la posibilidad de visitar ese país antes de la asunción el próximo 10 de diciembre.

Otras voces

"Todo este tiempo ganaron otras voces y no pudimos explicar lo que le pasa a nuestro continente. Sentí que Macron me entendía, que entendía lo que pasa en Bolivia, donde hay una clase dominante que no se resigna a perder el poder en manos de un presidente que es el primero que se parece a los bolivianos, eso es todo lo que pasa", afirmó Fernández (ver pagina 17).

Sobre la situación en Chile, donde el viernes a la anoche se registró una nueva marcha en la céntrica Plaza Italia de Santiago, Fernández expresó su deseo de que ese país "recupere su paz", dijo que quisiera que el mandatario de ese país, Sebastián Piñera "haga un esfuerzo mayor porque el país lo está reclamando", y anticipó que mantendrá una nueva charla con él en los próximos días.

En otro tramo, habló de la situación en Ecuador, donde "detienen a gobernadores opositores, los acusan de delito de rebelión sin tener armas y nadie levanta la voz" y mencionó el caso del vicepresidente Jorge Glas, detenido por el caso Odebrecht.

"Tenemos que trabajar muy unidos por la unidad y para que la democracia impere, garantizando todas las libertades con inteligencia, respetando a cada pueblo, no entrometiéndolos, sino ayudándolos", dijo también.

Hacia el final, Fernández sostuvo que el Grupo de Puebla "va a ser la voz que se levante ante el mundo para contar lo que pasa en América latina, va a ser el grupo de donde salgan los dirigentes que van a volver a poner de pie América latina".

Lula en video

Lula da Silva afirmó ayer que el triunfo de Alberto Fernández en Argentina es "como si" él mismo "hubiese ganado" en el país vecino y manifestó que tiene "mucho deseo de luchar para construir una unidad latinoamericana muy fuerte". En un video mensaje emitido ayer durante la apertura del II Encuentro del Grupo de Puebla, Lula expresó: "Quiero felicitar a Alberto Fernández por la elección. Y felicitar también a Cristina Kirchner, gran compañera con la que tuve el honor de vivir momentos maravillosos durante la presidencia de nuestros países".