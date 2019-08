El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que, si bien tiene medidas económicas para poner en marcha en el caso de ganar las elecciones generales, no quiere adelantar nada porque no sabe "qué país le van a dejar". No obstante, adelantó que "desdolarizará" las tarifas energéticas.

También insistió con que "lo único que produjo el presidente Macri fueron pobres" y anticipó que "tenerla a Cristina como un decorado sería un delirio", aunque no dio pistas de qué perfil político cumplirá en sus funciones como eventual vicepresidenta. Y aclaró que la expresidenta "no le va a decir a quién poner" en su gabinete

Asimismo, se refirió a las causas de corrupción que afrontan varios referentes del kirchnerismo, en particular se refirió al investigación por lavado en Hotesur. "Lázaro (Báez) pagaba una suma fija por el contrato con Hotesur. No puedo decir si lavaba dinero en el hotel pero si fuera así, él era el único que se beneficiaba. Cristina cobraba una suma fija por eso".

Embed

Fernández ofreció anoche una extensa entrevista al programa "La cornisa", que se emite por América.

Los principales conceptos del candidato del Frente de Todos:

"No se qué nivel de inflación me van a dejar, qué nivel de desocupación, no se cómo estará la deuda, no se cuántas reservas van a quedar en el Banco Central. No se puede tener la irresponsabilidad ¿Cómo le voy a decir medidas si no se el país que me van a dejar?"

"Lo que Macri hizo fue el arte de la improvisación. Lo único que produjo Macri fueron pobres"

"Tenerla a Cristina como decorado sería un delirio. Ella va a ocupar el rol de vicepresidenta"

"Lo que compartimos con Cristina es que la solución de Venezuela la deben resolver los venezolanos. No creemos que hay que estar detrás de Trump promoviendo el bloqueo"

"Las dictaduras suelen tener un origen no democrático. Pero muchas veces las democracias se convierten en un autoritarismo"

"Lázaro pagaba una suma fija por el contrato con Hotesur. No puedo decir si Lázaro Báez lavaba dinero en el hotel pero si fuera así, él era el único que se beneficiaba. Cristina cobraba una suma fija por eso"

"El tema Lázaro Báez y Cristina... Lo mejor hubiera sido que no le de un contrato con su hotel a un contratista de obras públicas pero decir que utilizaba el hotel para cobrar coimas es ridículo"