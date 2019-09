El candidato a presidente d el Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, sostuvo ayer que el gobierno nacional está compuesto "por ladrones de guante blanco" y comentó: "Cómo cambiaron las cosas. Evita dijo: «donde hay una necesidad hay un derecho» y, para el macrismo, donde hay una necesidad hay un negocio. Así funcionaron todo este tiempo y el negocio fue solo para los amigos en detrimento de la gente. Es penoso".

También aseguró que el gobierno "le hizo mucho daño a la gente" y ha "mentido mucho" y "condenado a la pobreza a 5 millones de personas que eran de clase media". Mauricio Macri "se va a ir con una pobreza cercana al 40 por ciento" por lo que consideró que "atender la pobreza es generar condiciones de desarrollo, no darles plata a los pobres para que sobrevivan en la pobreza".

"La gente sale (a protestar) con toda la razón del mundo. Creo que el gobierno no entiende la pobreza. En realidad hay un tema muy serio de pobreza, que no se resuelve poniendo plata en los planes sociales, se resuelve reactivado la economía y dando trabajo. Yo entiendo, (la ministra de Desarrollo Social Carolina) Stanley tiene que lidiar con un gobierno al que no le preocupa desarrollar la economía, y entonces la pobreza no para de crecer".

Fernández advirtió que "la gente sale a la calle harta porque no encuentran respuestas" y aludió a declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien ligó a los que reclaman con conductas delictivas. "No se los puede llamar sediciosos", respondió, aunque puso reparos sobre las protestas callejeras.

"Entiendo cada uno de los reclamos, pero lo que digo es que salir a la calle hoy es riesgoso porque puede ocurrir que alguno cometa una locura, y cuando terminamos con un muerto en las calles sufrimos todos", consideró. A continuación, dijo: "Lo mejor es que eso no ocurra, y por eso digo que no hay que tentar a las bestias. Por eso, insisto en que no hay que salir a las calles".

Sondeos y algo más

Fernández aseguró también que las encuestas marcan una diferencia "mucho más grande" que en las Paso y, por eso, se mostró confiado en derrotar a Macri en las elecciones de octubre.

Igual, fue precavido. "Digo que una elección se gana cuando se cuenta el último voto, pero las encuestas parecen decir que la diferencia es mucho más grande que la que tuvimos y que ganamos en primera vuelta", afirmó.

Ubicado en plena campaña, Fernández presentó el martes pasado en Mendoza lo que aseguró será su primera medida de gobierno, un plan de descentralización, con reuniones del gabinete nacional en las provincias y capitales alternativas.

Ayer, el candidato volvió sobre la cuestión al considerar: "La integración es muy importante en este país. La idea es tratar de sacar el manejo de la Argentina de Buenos Aires. Es muy difícil entender el interior si uno no va al interior".

Por eso, Fernández detalló que su plan es "ir una vez al mes a una provincia" y, junto a su equipo, instalarse "tres o cuatro días y recibir todo el conflicto de la provincia para comenzar a resolverlo ahí. "La medida fue muy bien recibida por los gobernadores", se entusiasmó.

Mediterránea

El candidato a presidente del FdT, Alberto Fernández, disertará hoy en la Fundación Mediterránea, en la capital cordobesa, en el marco del ciclo de almuerzos de trabajo que organiza esa institución de investigación económica. En la misma jornada, Fernández realizará actividades políticas vinculadas a la campaña electoral.