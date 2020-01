El presidente Alberto Fernández brindó una extensa entrevista al canal C5N en la que repasó su primer mes de gobierno y fijó su postura en el tema jubilaciones, paritarias, deuda bonaerense y economía.

Además, aprovechó la oportunidad para responderle tangencialmente al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que fijó una postura de mano dura opuesta a la de la ministra nacional de esa cartera, Sabina Federic.

"Yo no me estoy peleando con nadie. Mi ministra sabe que ella expresa lo que yo creo. No me hace falta más nada. En un estado de derecho no nos tiene que ganar la lógica de los otros. No es verdad que para combatir el delito hace falta picanear a la gente en la calle", aseguró Fernández, dando por finalizada la discusión con Berni, que escaló en los últimos días.

Ahondando en la Justicia, Alberto cuestionó la pericia que Gendarmería realizó para determinar qué ocurrió con el fiscal Alberto Nisman, hallado muerto el 18 de enero de 2015.

"Nunca vi una pericia de esa naturaleza. Una pericia que determina lo que pasó sin haber estado en el lugar de los hechos. Lamento que la Gendarmería se haya usado para esas cosas, espero que no se use más".

El Presidente además se refirió al inminente vencimiento de deuda que tiene por delante el gobernador Axel Kicillof y que podría significar el default bonaerense.

"No está previsto (hacer un salvataje) en las cuentas del Estado. Tendremos que ver cómo encarar ese problema. Todo es deuda que se ha heredado. Tenemos que tener paciencia, estamos conociendo el problema", dijo el mandatario.

Por último, Fernández habló de las paritarias y los reclamos salariales que algunos sindicatos están haciendo para ganarle a la inflación.

"Una de las peores cosas que nos ha pasado es la indexación de la economía. Indexar la economía nos va a llevar al peor de los mundos. La cláusula gatillo es indexar la economía. Tenemos que ver de qué modo logramos acuerdos salariales en paritarias libres, donde todos tengan este dato en la cabeza".

El presidente destacó también que el FMI “ve que por primera vez alguien le dice la verdad en Argentina”, al destacar que a diferencia del gobierno anterior el organismo “advierte que ahora estamos haciendo frente a los problemas que realmente existen en la economía”.

En ese marco, el mandatario reiteró que el FMI fue un “gran responsable de la crisis que vivimos, en el mejor de los casos, por haber creído”.

Fernández también convocó a productores y supermercadistas a tener un “compromiso ético con la sociedad”, al advertir que “no se le puede seguir ajustando los precios a los argentinos”.

“Recurro a que todos le exijamos a productores de la industria agroalimentaria, fundamentalmente, e intermediarios como los supermercadistas, a que tengan un compromiso ético con la sociedad argentina”, enfatizó el mandatario.