El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, realizó una conferencia de prensa esta tarde tras el diálogo telefónico que mantuvo con el presidente Mauricio Macri, aseguró que fue "una buena charla", pidió "preservar la institucionalidad", y advirtió que él no puede hacer nada puesto que es "solo candidato". Aseguró que este "caos lo generó el gobierno" y sostuvo que el mandatario "tiene que priorizar ser presidente antes que candidato".

Fernández aseguró que mantuvo "una buena charla" con el presidente, y afirmó que lo que le hace falta a Argentina es que ambos tengan “un diálogo franco”.

El candidato a presidente del Frente de Todos también aseguró que existe “la voluntad de poder ayudar”, pero “dentro de algunos límites”.

“Está claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas muy distintas del país”, agregó Fernández.

Consultado sobre sus dichos respecto de que le gustaría tener a Lavagna en su gabinete, y sobre si el candidato de Consenso Federal podría aportarle algo al gobierno nacional, comentó: "Si Lavagna puede aportar algo, es el presidente el que debe llamarlo".

Y agregó: “Todos saben la opinión que yo tengo de Lavagna, si él opinara me parecería muy bien, pero por lo que lo conozco debe tener una mirada parecida a la mía”.

"A mí me parece que está en una posición muy compleja por su doble rol de candidato y presidente, pero yo le pedí primero que cumpla con su función de presidente. Lo que ha hecho ahora tiene que ver con estar en campaña y el contexto es muy riesgoso. Tiene que priorizar su condición de presidente antes que su condición de candidato".

También disparó conceptos tales como "ellos generaron este caos", para diferenciarse del presidente Macri, que el último lunes en su discurso responsabilizó al kirchnerismo por la disparada del dólar, al argumentar que "ellos se hagan cargo de lo que generaron con las elecciones".

Además afirmó que busca "preservar la institucionalidad" y que "el gobierno tiene que llegar al 10 de diciembre y hay que ayudarlo al presidente a llevar adelante esa transición que a él también le preocupa".

Reconoció que hablaron de "ideas generales de la economía", que a Macri lo trató de acuerdo a la investidura presidencial "porque él es el presidente actual", y destacó que "los anuncios de hoy reactivan el consumo pero con riesgos".

Sentenció que no tiene "muchos puntos de acuerdo con el presidente, el único punto de acuerdo es que esto no siga afectando a los argentinos", advirtió que "no puedo hacer nada, porque solo soy candidato" y pidió que la "economía se tranquilice".