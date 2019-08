El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, destacó esta noche que los que lo votaron le piden "que no sea como Macri", al tiempo que destacó que su compañera de fórmula, Cristina Fernández, "no será una figura decorativa.

En una entrevista a fondo en el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul por América, Fernández, entre una gran cantidad de temas, se refirió a la posibilidad de seguir dialogando con el presidente Macri en la transición y al respecto señaló que "el problema es que por más que hable con Macri no voy a solucionar nada. Sólo soy un candidato, yo no gobierno. Los votos que logré me piden que no gobierne como Macri. No comparto en nada la mirada que tiene él".

Por otra parte, Fernández señaló que la gestión del presidente fue "el arte de la improvisación". "Lo único que produjo fueron pobres", al tiempo que reiteró no saber "qué nivel de inflación me van a dejar, qué nivel de desocupación va a quedar, la pobreza algunos auguran que van a llegar a 40 puntos, no se cuánto va a quedar de reservas; no se puede tener la irresponsabilidad de alguien que dijo que bajar la inflación es lo mas simple que hay".

Algunas de las frases salientes que dejó Alberto Fernández fueron:

* "El dólar subió porque el gobierno superó expectativas negativas"

* "Macri le mintió al Mundo, me comparó con Maduro y mintió"*

* "La candidata no es Cristina, si la candidata fuera Cristina la mirada sería otra. Pero a ella la aceptó la mitad de la Argentina"

* "CFK no va a hacer un papel decorativo, ni por casualidad. Tenerla a Cristina como un papel decorativo sería una locura. Va a ser vicepresidenta".

* "Yo no haría un problema si Macri no quiere darme los atributos, que en realidad los da el pueblo. Y eso que no estuve de acuerdo en lo que hizo Cristina".

* "Las dictaduras suelen tener un origen no democrático, y no es el caso de Venezuela. Hoy lo caracterizo como un gobierno autoritario. Formalmente las instituciones están funcionando, después discutimos cómo".

* "Nosotros tenemos que ayudar a los venezolanos a encontrar una solución, pero esos problemas los tienen que solucioanr los venezolanos".

* "No hay que confrontar con ningún país. Estados Unidos es la primer potencia del mundo, por lo tanto uno debe tener respeto, pero también merecemos ser respetados".

* "No sé muy bien qué es el populismo, nunca nadie me lo explicó bien".

* "Fue vergonzoso lo que hicieron con la deuda. Las obras de verdad se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Lo que hay que ver es qué le pasa al interior".

* "Nadie que tenga una causa abierta es un preso político. Hay muchos casos de detenciones arbitrarias y ese es el caso de (Julio) De Vido. No es un preso político. En la Argentina la regla siempre fue que todos tienen que estar en libertad hasta que no se pruebe la culpabalidad. En el gobierno de Macri eso cambió".