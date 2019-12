El presidente Alberto Fernández solicitó hoy a los empresarios que tengan “responsabilidad social” y no incrementen los precios “por encima de lo razonable”, al tiempo que les pidió que "el esfuerzo sea no ganar tanto".

“Sería bueno que asuman responsabilidades sociales frente a las ganancias desmedidas porque lo contrario es que el Estado intervenga: pedimos que el esfuerzo sea no ganar tanto”, afirmó el jefe del Estado en una entrevista radial, e insistió en que “las cadenas tienen que revisar su conducta”.

“No es posible que a los empresarios haya que llevarlos a los latigazos. Seamos todos responsables”, remarcó el mandatario en declaraciones a radio Continental, al sostener que “la lucha contra la inflación es la lucha de todos”.

"Si tengo que actuar, actuaré, pero quiero que los empresarios sean responsables".

Señaló que el Estado tiene recursos para controlar esa situación y destacó la importancia de “buscar que a partir de los costos, la ganancia que se tenga sea razonable”.

>> Leer más: Mix de medidas oficiales para contener al asfixiado consumidor

En ese sentido, el presidente consideró que el proyecto de ley de Góndolas, que recibió la aprobación en Diputados “es interesante”, y agregó que analiza impulsar su debate durante las sesiones extraordinarias para buscar convertirlo en ley, al destacar la importancia de aplicarlo “cuanto antes”.

“Si me decís que el precio del dólar influye en el valor de venta de un auto, lo puedo entender. Pero no tiene sentido en productos que no demandan dólares. Lo que estoy haciendo ahora es más una tarea de docencia que de reproche: esto es algo que ocurre hace muchos años en un país con un historial inflacionario tremendo donde muchos sectores empiezan a remarcar precios por las dudas”, planteó Fernández.

El mandatario le solicitó además a los grandes supermercados que absorban parte del IVA (21 por ciento), cuya aplicación estuvo suspendida hasta este 31 de diciembre por una medida adoptada por el gobierno de Macri tras las primarias.

gondolas.jpg

Y con un tono vehemente, aseguró: “Cuando el Estado interviene, se quejan; tienen que hacerlo como un gesto, el esfuerzo que les pido es que no tienen que ganar tanto. Si tengo que actuar, actuaré, pero quiero que los empresarios sean responsables.No puede ser que haya que llevar a los empresarios a los latigazos, por favor seamos todos razonables”.