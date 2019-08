El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, respondió al reproche que hizo el presidente Mauricio Macri al atribuirle el mal día en los mercados a la falta de confianza que genera el kirchnerismo. "La responsabilidad es del gobierno", dijo el triunfador de las elecciones Paso del domingo.

Más temprano, y en el momento en que se disparaban el dólar, riesgo país y caían las acciones, Alberto Fernández enfatizó: "Los mercados reaccionan mal porque se sienten estafados".

Por otra parte, Fernández desmintió que el presidente lo haya llamado para felicitarlo por su triunfo. "Macri no me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora", argumentó tras la victoria en las Paso, donde le sacó 15 puntos al oficialismo y se quedó con 22 de los 24 distritos de todo el país. Dijo que el único que lo llamó fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Fernández se reunió en el Instituto Patria con su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y con el candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para analizar precisamente los resultados de los comicios y repasaron la estrategia que instrumentarán para las elecciones de octubre.

Según confiaron fuentes partidarias, Cristina elogió una vez más la campaña electoral que llevó adelante quién fuera su ex ministro de Economía, a quién felicitó una vez más por la estrategia desplegada.

Si bien perdió frente al actual jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, todos también elogiaron la performance que tuvo Matías Lammens en la Ciudad de Buenos Aires, donde cosechó el 32,05 por ciento de los votos.

Repasando estrategias

"Después de analizar los resultados, en un clima de gran felicidad por la respuesta de la gente, repasaron las estrategias que van a instrumentar en el segundo tramo de la campaña, de cara a las elecciones de octubre", dijeron fuentes partidarias a esta agencia.

Según confiaron voceros, la "cuestión económica" también fue materia de análisis, dada la suba que tuvo ayer el dólar que llegó a los $66 en algunos bancos y terminó cerrando con una baja en $52,57.

Ante ésto, Fernández señaló que "lo que pasó con el dólar es el resultado de un gobierno que no dijo la verdad durante mucho tiempo, pero finalmente la verdad aparece."