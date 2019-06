Mientras transcurren las negociaciones entre el kirchnerismo y el Frente Renovador para construir un frente electoral, Alberto Fernández reiteró ayer su voluntad real de llegar a un acuerdo. "Estamos dispuestos a competir en una Paso con Massa", dijo el precandidato a presidente y compañero de fórmula de Cristina Kirchner.

La definición de Alberto Fernández devuelve el compromiso al campo del jefe del Frente Renovador, después de la cumbre del jueves, en la que Massa instó a construir una coalición opositora amplia para derrotar al oficialismo en las elecciones presidenciales.

""Tenemos que construir una mayoría arrolladora que ponga fin a este gobierno", fue una de las frases del ex intendente de Tigre más celebradas en el Instituto Patria.

Después del congreso del Frente Renovador , operadores del massismo y del kirchnerismo intensificaron las conversaciones para encontrar un formato que viabilice la unidad. Confirmadas las fórmulas kirchneristas para la presidencia y para la gobernación de Buenos Aires, la gran incógnita es qué lugar podría ocupar Massa en la boleta del frente opositor.

"Yo estoy para liderar, pero también para empujar el carro desde donde sea", dijo el líder del Frente Renovador, dejando abierta la puerta a las negociaciones.

Otro que alentó una competencia en las Paso como método para integrar al massismo fue el presidente del PJ, José Luis Gioja. "Estamos dispuestos a que Massa compita, sería lo lógico porque para eso están", dijo.

Durante su visita a Montevideo, Alberto Fernández ratificó que esa propuesta sigue vigente. "Lo dijimos antes y lo repetimos ahora", dijo el ex jefe de Gabinete, después de su encuentro que mantuvo en Uruguay con el ex presidente José Mujica.

Alberto Fernández se reunió con Pepe Mujica en las afueras de Montevideo. "Vuelvo a encontrarme con un viejo amigo, un maestro y una gran fuente de inspiración para la misión que nos espera a los argentinos #EntreTodos", publicó Fernández en su cuenta de Twitter, junto a una foto del encuentro con Mujica.

Luego, en diálogo con medios uruguayos, Fernández sostuvo: "Pepe es una guía, es un hombre de una enorme claridad conceptual y que ha hecho de la política un valor enorme. Yo soy militante político de toda la vida, no soy alguien salido a la escena, sino alguien que ha llegado después de haber militado siempre. Y Pepe, para todos los que hacemos política, es un modelo a seguir".

"Tenía muchas ganas de empezar esta carrera después de hablar con Pepe, porque en todos estos años hablamos muchas veces, siempre me decía «vos me traés candidatos pero nunca sos candidato», entonces vine a darle el gusto", agregó el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner.

Más allá de Fernández y Gioja, ayer también hablaron sobre la posibilidad de un acuerdo dirigentes que responden a Massa y también referentes del kirchnerismo.

El legislador nacional y uno de los referentes del massismo, Diego Bossio, consideró: "Hay que agotar todas las instancias para que seamos gobierno, y en ese sentido fue el mandato que se le dio ayer (por el jueves) a Massa".

"El denominador común en el congreso fue el fracaso de (el presidente) Mauricio Macri, por lo que convocamos a todos los opositores, y puede ser, en una gran Paso opositora, o mediante una coalición", añadió.

En el mismo sentido, el intendente de Tigre, Julio Zamora, una de los más influyentes jefes comunales massistas, fue contundente: "Queremos un gran frente que incluya a Cristina y a Massa. Sergio tiene muchas ideas para aportar a este gran frente opositor. Me lo imagino integrando este espacio", remató.

El jefe de bloque kirchnerista de diputados nacionales, Agustín Rossi, coincidió en la convocatoria a Massa y la posibilidad de una "gran Paso opositora".

Rossi sostuvo que "hoy estamos un poco más cerca de Massa que ayer y lo celebro porque necesitamos una coalición lo más amplia posible" al mismo tiempo que advirtió que "cualquier diferencia con el Frente Renovador se puede resolver en unas Paso".