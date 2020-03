Partida. “La idea de que el gobierno no arranca es un mito desmentido por la realidad”.

De la cátedra a la función pública. Alejandro Grimson es antropólogo, investigador y académico, pero desde el 10 de diciembre tiene oficina en Casa Rosada. Alberto Fernández lo designó asesor personal y lo ubicó al frente del programa Argentina Futura, una especie de think thank que tiene el desafío de cranear el país hacia 2030.

Grimson es autor de varios libros, y el último se llama “Qué es el peronismo”, un trabajo que fascinó a la dupla presidencial. En una entrevista con La Capital, este doctor en Antropología, e investigador reivindica el inicio de la gestión y refuerza al sostener que “la idea de que el gobierno no arranca es un mito que está completamente desmentido”. En ese marco, el funcionario apela también a su condición de politólogo y sintetiza: “Alberto Fernández es la síntesis de la diversidad en el peronismo”.

—¿Cómo lleva adelante un cargo tan importante en el Poder Ejecutivo nacional tras toda una vida de intelectual escribiendo desde afuera sobre los gobiernos?

—Es una experiencia muy particular. Antes del 10 de diciembre de 2019 había entrado solamente dos veces a la Casa Rosada. Es una responsabilidad muy grande, trabajamos todos muchísimas horas y se va logrando la interacción entre la política más tradicional y quienes venimos de las universidades, todos comprometidos con el presente y el futuro del país.

—¿En qué consiste, a grandes rasgos, Argentina Futura?

—En distintos gobiernos se van creando áreas o programas dedicadas exclusivamente al mediano y largo plazo, que no se superponen con las tareas a cargo de ministros y ministras que están en la gestión del día a día. Argentina Futura debe cumplir ciertos ejes fundamentales para la Argentina del 2030 y 2040.

—¿Por ejemplo?

—Queremos poner en discusión las cinco grandes desigualdades de la Argentina. La territorial, que es la vieja cuestión del federalismo, la desigualdad distributiva y de ingresos, que se acrecienta, la desigualdad de género y diversidades sexuales, la desigualdad ético-racial y la desigualdad de edad, que muestra que los jóvenes y los adultos mayores padecen más los momentos de crisis.

—Su último libro se llama “Qué es el peronismo”. ¿Con la llegada de Fernández al poder tendrá que agregarle un nuevo capítulo?

—Sí, creo que hoy se está escribiendo un capítulo nuevo de esa historia. Está en sus momentos iniciales. Creo que se empezó a escribir el 18 de mayo de 2019, cuando se anunció la fórmula Fernández-Fernández. En mi libro yo muestro que los peronismos siempre fueron heterogéneos y que algunos momentos históricos produjeron cierta síntesis. A partir del último 10 de diciembre se produjeron nuevas síntesis en esa diversidad de los peronismos. Estamos ante una nueva etapa de la diversidad del peronismo.

—¿Cómo evalúa estos tres meses de gobierno? Se refuerza mucho en algunos medios y círculos contextuales del poder que el gobierno no arranca.

—La idea de que esto no arranca es un mito que está completamente desmentido. Es una mirada crítica desde el otro lugar en el que se votó en las elecciones de octubre. O puede estar vinculado a que algunos pensaban que la herencia del gobierno anterior se podía resolver en tres o cuatro meses. Eso es imposible. Lo que se hizo es modificar drásticamente el rumbo económico del país. En diciembre se aprobó una ley de solidaridad social y recuperación productivo que permitió llevar adelante procesos que estuvieron presentes en el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa.

—¿Pero puntualmente qué podría mencionar como acciones del gobierno desde el 10 de diciembre de 2019?

—En estos tres meses de gobierno hubo aumentos de pensiones, jubilaciones, AUH, salarios. Se está gobernando a partir del criterio que el presidente mencionó el 10 de diciembre y que reiteró el 1 de marzo. Es empezar por algunos para llegar a todos. Hay compatriotas nuestros que están metidos adentro de los tachos de basura buscando un pedazo de pan. Al actuar así como lo estamos haciendo se está activando la demanda y empieza a haber una dinámica distinta en el proceso de comercialización y producción. Es un proceso, las cosas se destruyen rápido y se construye lento. Es paso a paso, no hay otra solución. Ahora se está encarando el último tramo de la renegociación de la deuda y a partir de ahí el presidente anunció otros proyectos de ley. Hay que entender la situación que está viviendo el país en este momento.

—¿Está naciendo o va a nacer el albertismo?

—No, porque Alberto Fernández es la síntesis de la diversidad en el peronismo. No es una parte, es aquello que sintetiza diversas partes.

—Hay un constante repiqueteo y un deseo oculto de algunos sectores de que empiecen las acciones bélicas entre Alberto y Cristina. Pero desde el punto de vista del pragmatismo —y el pragmatismo es el numen del peronismo— no tiene demasiada razón de ser.

—Es lo que en ciencias sociales se llama “marco interpretativo para leer la realidad”. Si el observador, sea periodista o no, mira las acciones de gobierno en pos de buscar las peleas, las fricciones y las luchas en forma exclusiva, va a terminar interpretando como conflictividad interna algo que no lo es. Hubo una decisión interna de todos los sectores del peronismo que estuvo vinculada a un hecho histórico: la Presidencia de Mauricio Macri. La Presidencia de Macri dejó hipotecado el país, niveles de hambre y pobreza gravísimos, terminó uniendo a todo el peronismo para ir por otra senda que implique ampliar la demanda, reactivar la economía, salir de la recesión. Todos tienen en claro que no se puede poner en riesgo que el país continúe por una senda del desarrollo que implique mayor igualdad social.

—La última vez que conversé con usted, en septiembre de 2018, decía que el país le pedía a Macri cosas sencillas: un país en el que nadie quede afuera, donde exista regulación pública y que no haya corrupción. ¿El gobierno de Fernández está yendo en ese sentido?

—Que nadie se quede afuera es lo primero de lo que hablamos en esta entrevista. Respecto de la regulación pública hay y habrá proyectos que vayan al Congreso de la Nación en pos de un Estado más protagonista, acorde al proceso y al dinamismo económico que se pretende implementar desde la gestión . Y, en tercer caso, no conozco ninguna denuncia de corrupción sobre este gobierno.