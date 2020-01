Luego del estreno en Netflix del documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, el presidente Alberto Fernández aseguró ayer que "no apareció una sola prueba seria que diga que lo mataron".

De ese modo, el jefe del Estado se desmarcó de las declaraciones que él mismo hizo en 2017 para "Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía", el documental subido el 31 de diciembre pasado a la plataforma digital. En el audiovisual dirigido por el británico Justin Webster, Fernández declaró: "Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado".

Ahora, el presidente señaló: "Sólo existe una pericia absurda hecha sobre un escenario montado no sé cuántos años después, sin que nadie de los que participó haya estado en el momento en el que ocurrió. Nunca vi una cosa igual. Le quitó toda seriedad".

Se trata de la pericia realizada por Gendarmería durante el gobierno de Mauricio Macri y que la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, prometió revisar.

Por otro lado, Fernández señaló: "Lo conocí a Nisman, lo vi pocos días antes de su muerte. Teniendo en cuenta lo que era su conducta, un hombre exultante por lo que estaba haciendo, me cuesta creer que alguien que estaba viviendo ese momento de euforia pueda terminar suicidándose. Me permito dudar por eso que he visto".

No obstante, Fernández deslindó de responsabilidades a la entonces primera mandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Soy un abogado y, frente a una muerte como esa, siempre me permito dudar".

"Sin embargo, siempre dije que esa duda me llevaba a afirmar la teoría de la novela policial: dime quién se beneficia con el crimen y te diré quien es el asesino. Siendo así, era obvio que si se trataba de un crimen, Cristina era la única perjudicada. Por lo tanto, ella debía ser ajena al hecho", indicó.

En esa línea, solicitó al Poder Judicial que avance con la investigación y que analice los llamados que recibió el fiscal horas previas a la muerte, como por ejemplo de Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA), y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

"Me gustaría saber qué pasó y si se suicidó, quisiera saber por qué se suicidó y, para saberlo, hay llamados mucho más constantes, mucho más permanentes, horas previas a la muerte, que no son los míos. Podrían investigar eso", concluyó.

Audiovisual

La miniserie "El fiscal, la presidenta y el espía" cuenta con seis capítulos de una hora cada uno y mezcla entrevistas e imágenes de archivo. Uno de los principales testimonios es el del ex espía Antonio Jaime Stiuso, uno de los hombres más poderosos de la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) y estrechamente vinculado Nisman en la investigación del atentado a la Amia.

El fiscal, que murió la noche del 18 de enero de 2015 en su departamento ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero, había denunciado a la entonces presidenta de un intento de encubrimiento a los sospechosos del atentado perpetrado en la sede de la mutual israelita.