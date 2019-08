"Se terminó el concepto de venganza y de grieta porque la Argentina está pariendo otro país", sentenció Alberto Fernández, el precandidato del Frente de Todos, en un discurso enérgico, corto y contundente.

Fernández, quien recibió un extraordinario apoyo del electorado en las Paso, salió a las 23.40 al escenario del Complejo C de Chacarita con un rostro atravesado por la emoción y la alegría.

El contundente ganador mostró gratitud en los dos contactos que mantuvo con el público, ya que primero lo hizo para los militantes que desde temprano colmaron el recinto y luego salió al escenario montado afuera, donde lo esperaba una multitud. "Gracias Argentina, muchas gracias. Gracias a todos los que confiaron, de corazón gracias. Estaba seguro que el país debía terminar con este tiempo y escribir otra historia. La Argentina cambia la historia. Nos dieron su confianza", enfatizó, justo cuando fue interrumpido por la gente con el cántico "se siente, se siente, Alberto presidente".

Fernández luego ensambló conceptos en torno al mensaje que pregonó en la campaña: "Sabemos perfectamente bien que el país escuchó el mensaje. El mensaje que decía que a nosotros nos importa la educación pública y que tienen que estar de pie las escuelas para enseñarle a nuestros hijos, que nos interesa la universidad pública y queremos seguir sembrando universidades a lo largo del país para que en cualquier rincón de la Patria los chicos puedan estudiar, que decía que las pymes que invierten y dan trabajo deben ser atendidas, cuidadas y respaldadas desde el Estado, que decía que nunca creímos que la mejor forma de progresar era sacarle los derechos a los que trabajan", puntualizó.

Luego de instar a sus seguidores a salir a convencer a quienes no votaron el Frente de Todos, avisó: "Vamos a construir un país, la Argentina merece un país integrado, no segregado. Hoy los argentinos empezamos a construir otra historia".

También el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner se hizo un espacio para la ironía política, dejando constancia que la campaña está más vigente que nunca: "Hoy la Argentina dice cambiemos, en el mejor sentido. La Argentina se dio cuenta de que el cambio éramos nosotros, no ellos. Vamos a trabajar todos en esto, para que todos entendamos", sostuvo.

El líder peronista también nombró a Rosario al recordar el acompañamiento de los gobernadores, y allí remató: "La Argentina será gobernada por los gobernadores y un presidente".

Alberto Fernández habló después del candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del primer candidato a diputado nacional, Sergio Massa, quienes festejaron el triunfo del espacio.

Ya desde temprano el precandidato presidencial había exhibido su alegría y gratitud, porque en la primera aparición pública tras el cierre de los comicios, a las 20.10 cuando salía desde su domicilio rumbo al Complejo C de Chacarita, dijo: "Fue una prueba de clasificación y quedamos cómodos para salir primeros", trazando un paralelismo con el automovilismo.╠

Cristina envió su mensaje

La senadora y precandidata a vice Cristina Fernández de Kirchner habló a través de un video grabado desde su casa en Río Gallegos. "Felicitaciones para todos y todas, y también un agradecimiento muy grande a todos los hombres y mujeres, jóvenes y mayores, y todos los que han apoyado esta propuesta del Frente de Todos", dijo.

"No solo porque ganamos una elección, sino porque nos pone optimistas y alegres que muchas argentinas y argentinos decidan que las cosas deben cambiar en la Argentina. Porque así como estamos, no estamos viviendo bien. No estamos tranquilos", agregó.

"Los argentinos hemos dejado de ser felices, son demasiado grandes las tensiones. Por eso quiero agradecerles, porque merecemos recuperar la alegría", concluyó.