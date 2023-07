Alberto Fernández: "El crimen organizado no va a ganar en Rosario"

El primer mandatario, Alberto Fernández, este viernes la ciudad de Santa Fe, donde flanqueado por el gobernador Omar Perotti y por el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi, encabezó el acto de entrega de la vivienda 115 mil desde el inicio de su gestión. En ese marco, aseveró que “el crimen organizado no va a ganar” en Rosario. Previamente, el titular de la Casa Gris había reclamado mayor asistencia federal para combatir al delito.

“¿Ustedes piensan que no me preocupa que en la despedida de Maximiliano Rodríguez (el sábado pasado en el Coloso Marcelo Bielsa) unos sinvergüenzas hayan desplegado una bandera mostrando la cara de los narcotraficantes que azotan Rosario, burlándose de todos nosotros? Nada de eso me pasa desapercibido”, enfatizó.

¿Ustedes piensan que no me preocupa que en la despedida de Maximiliano Rodríguez unos sinvergüenzas hayan desplegado una bandera mostrando la cara de los narcotraficantes que azotan Rosario?" ¿Ustedes piensan que no me preocupa que en la despedida de Maximiliano Rodríguez unos sinvergüenzas hayan desplegado una bandera mostrando la cara de los narcotraficantes que azotan Rosario?"

“Omar, voy a hacer todo el esfuerzo para seguir ayudándote, sabiendo que tenemos recursos limitados. Pero buscaré más recursos para que los rosarinos dejen de soportar a esa banda de sinvergüenzas”, sentenció.

Previamente, Perotti había solicitado al presidente potenciar la ayuda para la lucha contra el delito. Incluso, el rafaelino le pidió a Rossi que interceda para “convencer” al ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, para que envíe más agentes federales a Rosario.

“Es importante la presencia nacional y, como lo hablamos en reiteradas oportunidades, Santa Fe necesita un acompañamiento adicional en seguridad, más efectivos federales”, aseveró Perotti.

Al respecto, el gobernador subrayó: “Hay que enfrentar un delito federal complicado como el narcotráfico. Un mayor número de fuerzas federales nos ayudaría, y mucho, con ese objetivo”.

Santa Fe necesita un acompañamiento adicional en seguridad, más efectivos federales” Santa Fe necesita un acompañamiento adicional en seguridad, más efectivos federales”

“Tenemos nuestras discusiones con su ministro (por Aníbal Fernández) y quiero ser claro: la particularidad de Rosario, de Santa Fe, es diferente a la de otros lugares del país por la magnitud de lo que enfrentamos. Estoy seguro de que en los meses que quedan tendremos ese acompañamiento de la Nación”, concluyó Perotti acerca del planteo de un nuevo refuerzo de agentes federales.

Fernández también afirmó que “entregar viviendas también es federalismo”, aseguró que “no hay un solo municipio del país que no haya recibido una obra pública por parte del gobierno nacional” y destacó la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner, que comenzó “a ser construido en la pandemia“.

Además, indicó que “el Estado tiene que estar presente auxiliando” a quienes lo necesitan, afirmó que el gobierno debió “afrontar el peso de una deuda que malgastaron y se robaron” y que cuestiones como la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania “no paralizaron” a su administración”.