El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, renovó sus críticas al FMI y se refirió al posible escenario del lunes si se repite el triunfo que logró en las Paso ante el postulante de Juntos por el Cambio, el presidente Mauricio Macri. De manera puntual, habló de los mercados y de los ahorristas, y afirmó: "Gracias a Dios se van todos los que armaron este desastre".

"Si se repiten los resultados espero que el lunes los mercados estén tranquilos porque con nosotros están seguros, y los argentinos no tienen que estar nerviosos porque vamos a cuidar sus ahorros y sus depósitos en dólares", aseguró Fernández.

Con relación a la negociación de la deuda externa, ratificó que "el Fondo es responsable junto a Macri de lo que está pasando en el país. Hay que recordárselo siempre", y agregó: "El FMI pagó con los 57 mil millones de dólares la campaña más cara de la historia, porque hicieron todo lo posible para que Macri siga siendo presidente".

Luego, el candidato presidencial por el Frente de Todos aseguró estar "muy bien para el domingo".

"Los argentinos queremos ponerle punto final a esta etapa, el desencanto es muy grande, se ha hecho mucho daño a los sectores más débiles, y están queriendo encontrar una alternativa", enfatizó Fernández.

Por otro lado, volvió a rechazar las críticas que recibió por parte de Macri durante el debate presidencial del pasado domingo, sobre todo en relación a los diferentes hechos de corrupción durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. "No me gustan que me corran con la corrupción, estuve en la función y nunca un juez me llamó a dar explicaciones de nada de lo que hice. Macri, en cambio, va a tener que dar explicaciones en más de cien causas", afirmó.

"Cuando la crisis te empieza a abrazar vos volvés a la posición fetal, a recordar el momento en el que estuviste bien, para Macri eso es profundizar la grieta", analizó Fernández, y completó: "Con la grieta hay que terminar porque es insufrible vivir en un país de los unos contra los otros".

En ese marco, Fernández aseveró que "los argentinos están tranquilos porque el domingo llegan las elecciones para expresar nuestro descontento en las urnas, y la esperanza se desató en todo el país", y resaltó que hay "una gran madurez social". Al hacer una evaluación de sus recorridas de campaña, Fernández señaló que "es muy angustiante las cosas que te dicen al oído cuando vas a los barrios" y recordó especialmente a una jubilada, que lo "abrazó y me pidió que no los olvide porque no pueden más".

Por otra parte, el postulante presidencial se refirió a los conflictos políticos en diferentes países de América latina. "Hay que trabajar rápidamente para volver a unirnos regionalmente", aseguró, al tiempo que recordó que Macri "destruyó el Unasur".

Bloque regional

"Uno de los grandes problemas es que América latina tiene muchos bloques regionales que no funcionan. Tenemos que trabajar para volver a ponerlos en marcha rápidamente y respetarlos independientemente de lo que vote cada pueblo", planteó.

"La gente reacciona porque (Chile) es el país más desigual de América latina, desde muchas décadas hay una enorme desigualdad social, que es como estar sentado en un balde de nafta y la chispa fue el aumento del subte", detalló.

Y, en ese marco, indicó que le preguntaría al presidente chileno Sebastián Piñera "cómo es que tiene 1.800 personas detenidas en tres días y 15 muertos".

"Si eso hubiera pasado en Venezuela sería, con razón, un escándalo en Argentina, pero acá el macrismo lo minimiza. Eso es tremendo", consideró el postulante del Frente de Todos.