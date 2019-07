Los precandidatos a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a primer diputado nacional, Sergio Massa, tuvieron ayer su primer acto de campaña juntos en esa provincia, más precisamente en Necochea.

Kicillof fue el primero en intervenir y mencionó a "la independencia económica, la soberanía nacional y la justicia social" como las tres banderas que no pueden faltar en un eventual gobierno de su espacio político.

"Queremos la independencia económica para que las decisiones más importantes en materia financiera y presupuestaria las tome el gobierno nacional y para que vuelva a ondear la bandera de la justicia social", dijo el precandidato a gobernador bonaerense y ex ministro de Economía.

Completó la idea parafraseando al ex presidente Néstor Kirchner al afirmar: "No vamos a dejar la independencia, ni la soberanía ni la justicia social, ni en la puerta de la Casa Rosada ni del palacio de gobierno de la provincia de Buenos Aires".

Le siguió Massa, quien se expresó en la misma línea y agregó que quería volver para "devolverle al Estado argentino la soberanía económica y no tener que pedir permiso al Fondo Monetario Internacional (FMI) para tomar una decisión económica".

El último turno fue el de Fernández, quien elogió a ambos postulantes y habló de "reencuentro", al tiempo que expresó su "tranquilidad" por contar con ellos.

"Ninguno es un improvisado, conocen el Estado y también los problemas de la gente. No saben lo tranquilo que me pone que estén ellos, que me van a ayudar a gobernar, y no saben la alegría que me da que Cristina Kirchner sea la vicepresidenta", dijo el precandidato a jefe del Estado.

De Kicillof destacó su "capacidad, inteligencia y honestidad intelectual", incluso para "revisar" todo lo realizado, y de Massa dijo que es "el hombre de su generación que más se preparó para ser presidente" y que "tuvo la grandeza de acompañar y esperar otro tiempo".

Sobre Cristina, resaltó que "nada hubiese sido posible sin su grandeza" y afirmó: "Ahora que podemos estar juntos, disfrutando de la unidad, hace falta que todos nos pongamos en marcha".

Estreno. Massa, Kicillof y Fernández, en el primer acto juntos.