Alberto F estará en el aniversario de la muerte de De la Sota

Alberto Fernández y Natalia de la Sota, hija del ex gobernador fallecido.

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, participará hoy de una misa por el primer aniversario de la muerte de quien fuera tres veces gobernador de Córdoba, el dirigente peronista José Manuel de la Sota.

Fuentes del Frente de Todos indicaron que Fernández fue invitado por la familia, y que el oficio religioso se realizará en la catedral provincial, a partir de las 18.30.

La hija del ex gobernador, Natalia de la Sota, escribió en Twitter "se cumple un año desde el momento en que mi papá no está más. Un año también de enormes muestras de afecto que me hicieron entender aún más lo que fue, lo que es y lo que será José Manuel de la Sota para los cordobeses. Quisiera que estuvieran conmigo y mi familia ese día", convocó.

A fines del mes pasado, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo se reunió con la hija del dirigente fallecido, tras lo cual la joven sostuvo que coincidieron "en que hay que seguir tendiendo puentes para la construcción de un país unido y en paz".

La joven consideró que "Córdoba será fundamental en la Argentina que viene" y añadió que en ese sentido guardará "palabra y el compromiso" del candidato.

A la misa asistirán también el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y referentes nacionales del PJ, como Felipe Solá y Sergio Massa.