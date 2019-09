Alberto F: "En estás condiciones no se puede pagar la deuda"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, reconoció ayer que la deuda es un condicionante para la economía argentina, aunque se mostró optimista en poder negociar con los acreedores de una manera "seria y sensata" en caso de ser elegido presidente, ya que consideró que en las condiciones actuales "no se puede pagar la deuda".

"Yo siento que esa deuda vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores y vamos a ganar tiempo para crecer", expresó Fernández en un almuerzo en la Fundación Mediterránea, en Córdoba. Y siguió: "No va a ser tan difícil de hacer lo que hizo Uruguay. He hablado con varios fondos de inversión. Es ganar tiempo y no hacer quitas".

El candidato más votado en las Paso criticó al gobierno de Mauricio Macri por la deuda: "Los acreedores sienten que les mintió y también sienten que el gobierno perdió el poder político que tuvo otros años. Y aspiran a poder discutir en otro tiempo con quien gobierne la Argentina en el futuro. En estas condiciones la Argentina no puede pagar la deuda".

En ese sentido, Alberto Fernández agregó: "En otras épocas esto se llamaba default. Por la era del posmodernismo lo llamamos reperfilamiento, pero en el fondo lo que decimos es que no podemos pagar".

Eso sí, el ex jefe de gabinete del kirchnerismo marcó diferencias con respecto a la situación de 2005, cuando Néstor Kirchner canceló las obligaciones con el FMI. "La deuda es un condicionante. En nuestra lógica estaba repetir lo del año 2005, pero es virtualmente imposible. Esa era una deuda que se había acumulado desde la dictadura. Había acumulado décadas. Pagamos todo lo que la Argentina le debía al Fondo. Pero era la sexta parte de lo que hoy le debemos al Fondo. Increíble".

El candidato presidencial del Frente de Todos insistió: "Hoy debemos más de 57 mil millones de dólares. Y ocurrió en un solo año. Increíble lo que pasó. Hoy no podemos decirles a los acreedores que esta deuda la tomó una dictadura. Fue un gobierno democrático, que hizo lo que hizo en el tiempo en que lo hizo".

La de ayer fue la quinta visita de Fernández a Córdoba desde que se confirmó su candidatura presidencial. La última fue hace 10 días para participar de la misa por el fallecimiento de José Manuel De la Sota.

En la Fundación Mediterránea, el candidato presidencial se ubicó en el medio de la larga mesa principal, junto a los empresarios más encumbrados de Córdoba. Estaban Marcos Brito de Banco Macro, Roberto Urquía de Aceitera General Deheza (AGD), Alejandro Asrin de Tarjeta Naranja y Enrique Martín de Arcor, además de la presidenta de la Fundación, Pía Astori.

Entre ellos se ubicaron también Felipe Sola, el jefe del bloque de senadores del PJ —que reemplazó a Miguel Pichetto— Carlos Caserio y el camporista Wado De Pedro.

En otro pasaje de su discurso consideró clave el consumo y la exportación para recomponer una "economía deteriorada por la caída del consumo", al añadir que lo que más daño hizo al gobierno de Cambiemos es la restricción en los aumentos salariales tratando de que la gente no tuviera dinero en el bolsillo para consumir, con la idea de que si se consume menos baja la demanda y bajan los precios, pero en Argentina no ocurre eso.

En ese contexto, reflejó que Argentina es un país que consume el 70 por ciento de lo que produce, entonces cuando baja el consumo baja la producción, cuando baja la producción afecta al empleo y cuando afecta al empleo genera pobreza.

"Pobreza es lo único que se ha producido en el país en estos años. Cinco millones de la clase media cayeron en el umbral de la pobreza", afirmó.

También planteó un "pacto con todos los sectores" del país para "volver a ordenar el país para que sea previsible", al sostener que hoy no se sabe qué se va a pagar de luz el mes que viene, ni cuánto va a costar un producto mañana.

Previo a su paso por la Fundación Mediterránea, Fernández participó de un congreso sindical de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), en la localidad cordobesa de La Falda, acompañado por el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer; el ex ministro de Salud Ginés González García, el presidente del bloque de senadores nacionales del peronismo y titular del PJ de Córdoba, Carlos Caserio y los diputados nacionales Felipe Solá y Eduardo Wado De Pedro, entre otros.

Asimismo, el candidato presidencial se manifestó esperanzado en que "esta sea la última vez que nos levantamos de una crisis y que de aquí en más solo marchemos hacia un futuro venturoso".

Por otra parte, cuestionó a Macri al sostener que mientras "los peronistas aprendimos de Evita que donde hay una necesidad hay un derecho"; el mandatario nacional, entiende Fernández, "siente que donde hay una necesidad hay un negocio y no ya un derecho".

candidato. Alberto Fernánndez, ayer en Córdoba, habló en un almuerzo en la Fundación Mediterránea.