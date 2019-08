Alberto F: "El sistema federal en Argentina no funciona"

"El sistema federal en Argentina no funciona. Si hay que cambiar la ley de coparticipación, será una decisión conjunta con los gobernadores", dijo Alberto Fernández desde Mendoza, en la primera salida que realiza al interior luego de su rotundo triunfo en las Paso.

Fernández agregó: "No podemos seguir así porque la forma actual postergó al interior, sobre todo al NOA y al NEA".

Sobre el tiempo que llevará reactivar la economía, en caso de ganar las elecciones, dijo: "El tiempo de recuperación del país dependerá de lo que deje el gobierno el 10 de diciembre".

Ante la consulta sobre el valor del dólar y las paritarias durante un posible gobierno suyo, resaltó: "Las paritarias es un problema de los empresarios y de los que trabajan y no tienen techo, tienen que acordar entre ellos responsablemente. El Estado no tiene nada que hacer si ellos se ponen de acuerdo".

"El dólar a 60 pesos del que hablé es el que, en un momento, estaba a $68. Emmanuel Alvarez Agis que está cerca dijo que el dólar a "60 estaba bien. Cuando me preguntaron dije que Emmanuel tuvo en cuenta que el dólar a 60 recupera parte de la inflación que el dólar no había reconocido", reiteró Fernández sobre la última devaluación y agregó: "Hay que dejar que el Estado administre el precio del dólar".

El candidato también contó que habló con sindicatos y empresarios para "parar la vorágine en la que la economía argentina está, que es producto del desconcierto. Se ve a un gobierno inactivo, quedado, confundido. Se trata de parar la pelota para que podamos levantar cabeza y ver a dónde tenemos que ir. Ese es el acuerdo que hablo. Por ejemplo, que controlemos entre todos los precios, no solo el Estado".

Ante la consulta de la queja de los gobernadores por la pérdida de ingresos por la quita del IVA a los productos de canasta básica, dijo: "No estoy apoyando a los gobernadores, digo que tienen razón".

"Yo voy a seguir yendo a visitar a Lula. No es una provocación (a Jair Bolsonaro). Lo visité cuando no era nadie, lo visité cuando era candidato. No voy a cambiar porque llegue a la Presidencia. Lula está injustamente detenido", dijo Fernández ante la pregunta de si no consideraba que podía generarle roces con el presidente de Brasil.

Sobre la continuidad de algún funcionario de la administración actual dijo que lo ve difícil porque tienen una visión diferente de país. En el caso puntual de Jorge Todesca, titular del Indec y padre de una de las referentes del equipo económico de Fernández, dijo: "El Indec es un organismo que está funcionando mejor. No tengo ni idea qué quiere hacer Todesca. Sí tengo la idea de que el Indec sea cada día más independiente. Porque es, básicamente un termómetro de la Argentina. No hay que enojarse con el termómetro, sino que hay que ocuparse de bajar la fiebre".