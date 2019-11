Alberto: "El presupuesto es una falacia, hay que revisarlo todo"

El presidente electo, Alberto Fernández, calificó ayer de "falacia" al proyecto de Presupuesto Nacional para 2020 presentado por el gobierno de Mauricio Macri y advirtió que su equipo "lo está revisando todo y estudiando".

Fernández señaló que "tenemos que resolver el tema del Presupuesto, tenemos que revisar todo".

"El presupuesto que hicieron es una falacia, habla de otro país, no es el nuestro, es como si dibujara números. Eso lo estamos estudiando, la gente de economía está trabajando en eso", precisó.

Por otra parte, pidió "bajar las expectativas con la transición" y manifestó que "hay que hacerla con la mayor tranquilidad posible".

"El gobierno no me ayuda mucho porque toma decisiones y me hace cargo de medidas que toma. Dicen que ya lo arreglaron con Alberto Fernández pero a mí no me dicen nada", dijo tras la polémica generada esta semana por el aumento de los combustibles, luego de que se venciera el plazo de 90 días de congelamiento del precio.

En ese sentido, sostuvo que "aunque estamos con situaciones extremadamente difíciles en materia económica y social, y dentro de todo lo que pasa en América latina, la transición está en orden. Hay que intentar que no se rompa, que siga todo bien".

Fernández también se refirió a las críticas realizadas por el papa Francisco por el "uso arbitrario" de la prisión preventiva al afirmar que "ha dicho una obviedad para los que enseñamos derecho procesal penal. Ha dicho algo que es el ABC del derecho penal, lo que pasa es que en Argentina muchos se rasgan las vestiduras".

El viernes, en un discurso a miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, a los que recibió en el Vaticano, Francisco criticó el "uso arbitrario" de la prisión preventiva y denunció el "lawfare" contra "dirigentes políticos".

Al respecto, Fernández contó que habló del tema "varias veces con el Papa", y recordó especialmente cuando se entrevistó con él en Santa Marta para darle detalles de la detención preventiva del ex presidente de Brasil Inacio Lula da Silva, recientemente liberado.

"Yo llamé la atención del Papa porque esto viene pasando en toda América latina. Desde 2015 a esta parte se dieron cambios legislativos, los más notorios, en Ecuador, Brasil y Argentina, con la figura del arrepentido", explicó el mandatario electo.

