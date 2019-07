La "pax cambiaria" que amesetó el valor del dólar y desaceleró un poco la inflación, parece ahora no ser un signo positivo para los registros macroeconómicos. Tanto el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, como el titular de la UIA, Miguel Acevedo, advirtieron sobre el riesgo de atrasar el tipo de cambio.

"No creo que el gobierno esté fomentando la baja del dólar. Puede ser que le convenga por las elecciones, pero tiene que haber aprendido que no es bueno que baje tanto o no siga a la inflación, eso generó la crisis de 2018", explicó Prat Gay.

El billete verde rebotó el viernes 21 centavos a $ 43,10, según el promedio en bancos y agencias de la city porteña, aunque durante la semana registró una caída de 60 centavos (-1,4 por ciento) y marcó una racha de seis bajas consecutivas, ante las constantes apuestas de carry trade, y una deprimida demanda de divisas.

Volatilidad

El economista criticó que en el momento de acordar con el Fondo Monetario Internacional no se hubiese determinado "una banda de flotación más estrecha para evitar la volatilidad", lo que hubiese redundado en que "hoy estaríamos con un dólar un poco más alto".

"Fue uno de los errores del programa original, pero el gobierno fue desesperado al Fondo y perdió esa pulseada", agregó.

En su opinión, las oscilaciones en el valor de la moneda estadounidense "generan confusión en el que lo ve de afuera, porque no entienden cómo se escapa para arriba y para abajo".

Consideró además que "da la impresión que la economía dejó de caer y encontró su piso", pero pidió "ver cómo sigue la película, porque es difícil entusiasmarse con los datos del consumo" y que una tasa de inflación de 2,5 por ciento como se espera en las próximas mediciones "no es buena noticia, sigue siendo muy alta".

Prat Gay sostuvo que es necesario "un gran acuerdo nacional".

"Acordamos con el Fondo, con la Unión Europea, pero no con la oposición. Lo que genera desconfianza afuera es que los dirigentes argentinos nunca se ponen de acuerdo", concluyó.

Por su parte, Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo que la entidad "no queremos un superdólar o una devaluación", pero tampoco una "quietud artificial" y alertó que "cuando uno plancha una variable, llega un momento en que eso explota".

Tasas chinas

El dirigente industrial remarcó que "Argentina necesita urgente empezar a crecer a tasas chinas, pero mientras tengamos este sistema armado a través del carry trade, donde se plancha el dólar y hay unas tasas locales extraordinarias, es muy difícil que las empresas locales o internacionales empiecen a invertir".

"No es que queramos un superdólar o una devaluación, pero no queremos esa quietud artificial. Vemos que esto puede producir nuevamente una situación como la de 2018. Cuando uno plancha una variable, llega un momento en que eso explota", agregó.

Consideró además que la "apertura a nuevos mercados" que traerá el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) "es un hecho relevante".

"Al contrario de lo que mucha gente piensa, en la UIA no vemos mal el acuerdo. La apertura a nuevos mercados es un hecho relevante. Integrar a la Argentina y la inserción de nuestra región es muy buena", indicó.

Al respecto, Acevedo consideró que "muchos vamos a tener que ir al gimnasio", aunque se mostró "muy confiado con la industria" ya que "tenemos una de las mejores en Latinoamérica".

Sin embargo, el presidente de la entidad empresaria aseguró que "lo que no vamos a poder hacer es estar en estas condiciones compitiendo con la UE".

"Nuestro pensamiento es cómo vamos a cerrar las asimetrías dentro de un plazo de cinco años. Las asimetrías no son que hay que modernizar la industria, sino que no podemos competir con Europa, cuando ellos tienen una inflación del 2 por ciento y una tasa de interés sensiblemente menor a la Argentina", agregó.

Por otro lado, Acevedo consideró que la baja de la actividad industrial encontró un "piso". Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en mayo la actividad industrial cayó del 6,9 por ciento interanual, aunque mostró una suba del 0,6 por ciento respecto de abril de este año.

"Esos números no nos sorprenden. El año pasado no veíamos esa recuperación que otros pensaban que se iba a producir. Creemos que este es el piso", afirmó.