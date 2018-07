El ministro de Defensa, Oscar Aguad, cuestionó los dichos de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien cuestionó con dureza al gobierno por su intención de reformar las Fuerzas Armadas.

"Las Fuerzas Armadas tienen otro rol, no son policía. No podemos firmar un documento, están para la defensa nacional. No actuarán en seguridad interior, sino que vamos a acompañar en las operaciones en forma logística. Vamos a darle aporte a los pueblos que están en la frontera, en lugares inhóspitos", sostuvo el ministro.

El funcionario evidenció su malestar por la marcha en contra de las reformas impulsadas por el gobierno y señaló que "es una marcha vacía de contenido".

Trascartón, cuestionó al exjefe del Ejército en la época de Cristina Fernández de Kirchner, César Milani, de quien dijo "hizo inteligencia interior, habría que preguntarle a Carlotto qué piensa de eso".

Por último, el titular de la cartera de Defensa, se dirigió en TN a Carlotto: "Señora Carlotto, ¿usted cree que se va a atrasar 50 años? Estas Fuerzas Armadas son jóvenes que no vivieron ese tiempo. Es como que la Argentina avanza con el freno de mano puesto. Hay que sacarle la mochila de los años '70".