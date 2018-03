El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Leone, señaló hoy que el gobierno nacional no aportará subsidios a la paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), tras el acuerdo paritario que se firmó hoy con los trabajadores del sector.

El funcionario municipal agregó, incluso, que "en un artículo sugiere que se aumenten las tarifas para financiar ese incremento".

El acuerdo en la paritaria de la UTA de la que habla Leone se firmó el 28 de febrero pasado entre las cámaras empresariales, autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y la entidad gremial establece para marzo una recomposición salarial del 3.50 %, en abril 5.70 %, septiembre 5.70 % y por último en enero (2019) 3.80 %.

A esto se suma, que el 27 de marzo los trabajadores nucleados en UTA percibirán 1.500 pesos por única vez. En ese marco, Leone recalcó esta tarde que el gobierno nacional dejará de aportar subsidios y que los municipios deberán "resolverlo con recursos propios".

"Se acaba de firmar la paritaria de la UTA, que normalmente ha tenido el acompañamiento de los subsidios del Estado Nacional, y con la paritaria que se acaba de firmar hace que la Nación se retire de los subsidios, es decir que no aportará para lo que va a implicar el aumento salarial de los trabajadores durante este año. De esa manera deja a los municipios y comunas que tienen transporte público con la obligación de resolverlo con recursos propios", argumentó el Secretario de Gobierno al programa "Rosario de Tarde", que se emite por Canal 5.

Pero el funcionario municipal no se quedó solo con eso y agregó otro dato que le llamó la atención. "Incluso hay algo que es muy extraño y no he visto nunca, y sugiere en un artículo que se aumenten las tarifas de los servicios públicos para poder financiar ese incremento", finalizó el funcionario que aprovechó la ocasión para afirmar que se sienten discriminados por la Nación. "Nos pasa todo el tiempo con los proyectos", recalcó.