Acusan al Tribunal Electoral de "cambiar las reglas de juego" para favorecer a un frente

"Nosotros hicimos las presentaciones en tiempo y forma, pero diputados y senadores provinciales no lo trataron nunca , inclusive el pedido del gobernador tampoco fue tratado el año pasado porque la Comisión de Asuntos Constitucionales dijo que había que hacer una reforma de la Carta Magna. A su tiempo, el presidente de la Corte Suprema, el doctor (Daniel) Erbetta, lo dilató en el tiempo y después se hizo un gasto de casi $55 millones para conformar los padrones y resultó ser que no sirvió para nada", explicó en declaraciones a "Todos en La Ocho" Mario Deschi, referente del partido PAIS (Política Abierta para la Integridad Social) respecto a la resolución que tomó el Tribunal Electoral el mismo día de las PASO.

En ese sentido, Deschi protestó: " Sabemos por qué consideran inconstitucional el voto joven . Cuando nosotros estábamos a favor del voto joven desde que surgió hace 12 años, en Santa Fe el socialista que no quiso adherirse. Ahora resulta ser que si se aplica este voto al cálculo del piso electoral, (Rubén) Giustiniani no pasa las PASO, por eso el domingo por la tarde se les ocurrió que no se computaba este voto, lo cual nos parece tan agarrado de los pelos que hasta da vergüenza".

Deschi explicó que, según el escrito presentado por Erbetta el domingo, dice que el voto joven no se computa porque no tiene validez. Ahora, los mayores de 70 años también tienen voto optativo, pero sí se computan. "La verdad que nos faltó el respeto y hasta nos trató como si fuéramos un partido de un club fútbol, pero esas agresiones no nos afecta. Lo que sí puede afectarnos o no son las reglas del juego electorales", cuestionó.

Cabe destacar que el escrito pidiendo la impugnación de la resolución del Tribunal está firmado por los apoderados del partido País, Mario y Néstor Deschi, patrocinados por el abogado constitucionalista Domingo Rondina. "Vamos a ir por el planteo hasta el final porque La Corte Suprema de la Nación nos va a dar la razón, dado que todo este gasto generado es una barbaridad y alguien se va a tener que hacer responsable porque confundieron a los chicos que fueron a votar y resulta que ahora ese sufragio no tiene validez", protestó.

En las PASO del domingo pasado, estuvieron habilitados para votar unos 84 mil menores de 16 a 18 años, que ya podían hacerlo en las elecciones nacionales. El planteo de inconstitucionalidad del partido País tiene pendiente una resolución de la Corte Suprema de Santa Fe, que podría fallar antes de las elecciones de septiembre.

Si resuelve en contra de que los menores voten, se produciría una situación inédita, ya que los chicos de 16 a 18 años que pudieron sufragar en las internas, no podrán repetir ese acto en las generales, donde participan los mismos candidatos que eligieron el 16 de julio.