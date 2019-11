El presidente Mauricio Macri traspasará el mando a su sucesor, el mandatario electo Alberto Fernández, en el Congreso de la Nación, según los deseos de este último, confirmaron ayer desde la Casa Rosada. "Nosotros decidimos que el que asume elige dónde será. Ellos (por el Frente de Todos, FdT) ya eligieron el Congreso, y Mauricio Macri concurrirá", anunció una alta fuente cercana al jefe del Estado.

Las reuniones en las que se acordó este traspaso fueron dos, y se celebraron en los últimos diez días entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Santiago Cafiero, cercano a Fernández y su enviado para ajustar los detalles de la transición.

"Peña y Cafiero están liderando la transición, los dos están muy contentos con el clima que se generó y todo se desarrolla en paz", indicó otra fuente oficial.

"Siempre dijimos que íbamos a respetar el deseo del presidente electo. Quieren hacerlo en el Congreso, y se hará ahí", agregó la fuente.

De este modo, en el recinto de Diputados (es el espacio de mayores dimensiones) Fernández recibirá los atributos de mando de manos de Macri: el bastón y la banda presidencial.

Mientras avanzan los preparativos, la agenda para ese 10 de diciembre por ahora establece que Fernández dará en ese lugar su discurso de asunción, que incluirá algunas líneas de su plan de gobierno. Luego se trasladará a la Casa Rosada donde tomará juramento a todo su gabinete.

El nuevo presidente tiene previsto salir al balcón y hablar a los manifestantes que se hayan congregado en la Plaza de Mayo.

En el macrismo preferían entregar el mando en el Casa Rosada, lo más habitual desde el retorno de la democracia, pero Fernández optó por el modelo que siguieron Néstor y Cristina Kirchner.

Diferente a lo que había ocurrido con Raúl Alfonsín, Carlos Menem o Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner pidió recibir la banda y el bastón presidencial en el Congreso, de manos de Eduardo Duhalde.

Su sucesora, Cristina Kirchner, recibió en 2007 los atributos de mando de parte de su esposo también en el Congreso; en tanto, para asumir su segundo mandato, en 2011, la ex mandataria pidió recibirlos de manos de su hija, Florencia Kichner, siempre en el Congreso.

En 2015 el traspaso no fue un tema menor. Al no haber acuerdo, fue Federico Pinedo, como presidente previsional del Senado y con venia judicial, quien entregó los atributos a Macri. Es más CFK refirió a esta cuestión en su libro "Sinceramente".

"Muchas veces, después del ballotage, pensé en eso que finalmente no se dio: yo, frente a la Asamblea Legislativa, entregándole los atributos presidenciales a... ¡Mauricio Macri! Lo pensaba y se me estrujaba el corazón. Es más, ya había imaginado cómo hacerlo: me sacaba la banda y, junto al bastón, los depositaba suavemente sobre el estrado de la presidencia de la Asamblea, lo saludaba y me retiraba. Todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la «yegua», la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición", contó CFK, quien en breve será vicepresidenta.

Viajes en suspenso

Fernández suspendió un viaje que tenía previsto realizar por Europa, donde pensaba reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, y hasta se especulaba con una audiencia privada con el papa Francisco.

Fuentes cercanas al presidente electo indicaron que la gira europea se suspendió porque esos días antes de asumir el Poder Ejecutivo los dedicará a terminar de definir su gabinete y a definir las primeras medidas que pondrá en marcha desde el 10 de diciembre.

Desde el Frente de Todos agregaron que la suspensión del viaje sucedió porque los colaboradores de Fernández no pudieron coordinar una fecha con los representantes del gobierno de Francia. Esto terminó de sepultar la gira ya que el presidente electo solo iba a realizar el viaje siempre y cuando pudiera reunirse tanto con Macron como con Conte, mandatarios de dos países con peso en el directorio del FMI.