Manifestantes nucleados en gremios y agrupaciones sociales y políticas convergieron este mediodía en la plaza San Martín para repudiar los ajustes previstos por el gobierno nacional, en el presupuesto 2019 -cuyo tratamiento se inició este mediodía en la Cámara de Diputados de la Nación.

La marcha es coincidente con la concentración convocada por los las tres CTA, las corrientes disidentes de la CGT y organizaciones sociales frente al Congreso Nacional.

En el acto se leyó un documento que sostiene: "El proyecto oficial (de presupuesto) supone una fenomenal crisis de deuda pública junto a una profundización del ajuste y de la desigualdad. Luego de cuatro años dejará una Argentina achicada en términos económicos, con peores indicadores de actividad, riqueza por habitante, tasa de inflación creciente, desigualdad y al borde de la cesación de pagos".

A las 11, la columna arrancó desde plaza 25 de Mayo -donde al mediodía se registraron serios incidentes entre facciones de la Agrupación Barrios de Pie- pasó por la intersección de la peatonales donde se encuentra el Banco Nación -donde La Bancaria realizó un acto- luego continuó por calle Rioja, Corrientes, Santa Fe y llegó a Plaza San Martín.

En una jornada de paro para gremios como Amsafé, Sadop y Coad, además de ATE y los recolectores de residuos, entre otros, los trabajadores se sumaron a la marcha para repudiar el ajuste.

Gustavo Terés, sercretario general de Amsafé Rosario, dijo en diálogo con el programa Trascendental, que se emite por La Ocho, que "entre 10 y 13 mil personas se convocaron hoy, es una gran marcha, con muchas organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles. Me parece que todo el arco social y político le está diciendo no al ajuste, no a este presupuesto de hambre y carencia y que tiene un solo rubro que crece: el pago de la deuda externa".

Marcha contra el ajuste en Plaza San Martín

"Todas las otras áreas disminuyen, como el de la salud y la educación pública, las cuotas a las provincias, las políticas de los planes sociales -continuó Terés-. Sólo crece el compromiso con los capitales foráneos. Nada bueno le puede pasar a nuestro pueblo si se aprueba este presupuesto".

Terés les envió un mensaje a los legisladores nacionales para que no aprueben el presupuesto: "Nuestros legisladores deben tener una actitud patriótica: o se está a favor de la salud, la educación pública y de nuestros jubilados, o se está con el Fondo".

marchaajuste11.jpg Marcelo Bustamante / La Capital

El máximo referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Eduardo Delmonte, manifestó que "acá se demostró que hay una gran unidad que viene a repudiar este presupuesto del hambre que convalida el ajuste que vendrá el año que viene y que será mucho peor que este y demuestra las ideas del gobierno de Macri en relación a cómo debe ser Argentina: achique por todos lados, pago de deuda ilegítima, hambre y desocupación".