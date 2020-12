Aborto legal: la diputada Cecilia Moreau contó que interrumpió un embarazo cuando tenía 16 años

"Todas en este debate, más allá de la posición que tuvimos y que tenemos, partimos de la base de reconocer que en la Argentina hay abortos, como los hay en el resto del mundo", añadió la legisladora kirchnerista.

Moreau celebró que se esté debatiendo esta cuestión "controversial" porque, según dijo, "muchas veces la dirigencia política prefiere no tomar partido frente a los dilemas" para evitar pagar esos costos políticos. "Tenemos que estar orgullosos de llevar este debate adelante", insistió y apuntó así que "el Estado quería esconder" esta problemática.

Elogió la valentía del presidente Alberto Fernádez que, en un año tan difícil como el 2020, "se la haya jugado" habilitando el debate. "Tal vez si el presidente hubiera querido sacar rédito político podría haber sacado un decreto, pero nos dio, otra vez, la oportunidad de que nos hagamos cargo de algo que en la Argentina pasa, de algo que en la Argentina mata y de algo que en la Argentina daña".

Nadie toma el aborto como un método anticonceptivo. Nadie promueve el aborto. Nadie quiere llegar a un aborto. Pero pasa.



Y en el caso que les pase, lo que me pasó a mí y lo que les paso a muchas, tienen que tener la certeza de que no tienen que tener miedo.#AbortoLegal2020

"Nadie toma el aborto como un método anticonceptivo, nadie promueve el aborto y nadie quiere llegar a un aborto, pero pasa", enfatizó la legisladora, y afirmó: "A esta mujer, que está presidiendo acá el debate, a los 16 años le pasó". Y siguió: "Me falló el método anticonceptivo. Era una relación de afecto a los 15, 16 años y yo tomé la decisión de interrumpir ese embarazo. Y la tomé completamente consciente de lo que estaba haciendo".

"Yo era una nena"

Con la voz entrecortada, explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión: "Yo era una nena y quería tener una vida. Soñaba con ser médica, con militar, con viajar y con vivir un montón de cosas que hasta ese momento no había vivido".

"A mí no me pesa el embarazo que interrumpí. Al día de hoy, lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad", reflexionó visiblemente emocionada. "Siendo una nena, sintiendo que estaba haciendo algo que estaba prohibido y sintiendo que podía ir presa por lo que estaba haciendo", añadió.

"En definitiva, estaba tomando una decisión sobre mi propia vida también, y las mujeres y las nenas tenemos derecho a tomar decisiones", continuó Moreau y añadió: "Tuve la suerte de poder hablarlo con mi mamá sin miedo y que me acompañase en esa decisión, consciente y responsable. También tuve la suerte de que tenía los medios económicos y los métodos para llegar a un consultorio en Recoleta un sábado a la mañana".

"Era un lugar seguro y yo tenía la plata, creo que eran 30 mil pesos en ese momento: una barbaridad", advirtió la diputada, quien explicó las razones que le permitieron acceder a "un aborto seguro", algo que algunas de sus compañeras de colegio no tuvieron. "Tuvieron que vivir situaciones traumáticas. No murieron, aunque alguna sí perdió la fertilidad y la posibilidad de ser madre más adelante", señaló.

"Pensar en las nuevas generaciones"

"Tengo una hija, que es lo que más amo en la vida. Cuando tomé la decisión de maternar fue a consciencia y fue la decisión que más feliz me hizo en mi vida", resaltó y finalizó: "Tenemos que pensar que a las próximas generaciones y que a nuestras hijas y a las de todos y cada uno de nosotros les puede pasar. Y en el caso de que les pase lo que me pasó a mí y lo que les pasó a muchas, tienen que tener la certeza de que no tienen que tener miedo a hablar, a decidir qué hacer, a charlarlo con sus padres y, en definitiva, a tomar una decisión que te puede sacar la vida si no lo hacés contenida, acompañada y cuidada por el Estado y tu familia".