Gabriel, el taxista que esta tarde fue asaltado en el barrio Domingo Matheu y al que le dispararon dos veces pese a que entregó la recaudación y el teléfono, no quiere trabajar más. Es que en los nueve años que lleva arriba del taxi sufrió doce robos. "Ya está, estuvo dos veces al borde de la muerte", aseguró Fanny, su mujer, quien se fundió en un interminable abrazo con su esposo cuando llegó al lugar del ataque y le pidió que no trabaje más de taxista.

Hace nueve años Gabriel decidió dejar su profesión de radiólogo industrial, porque viajaba mucho, y cambió de trabajo para estar más cerca de su familia.

En ese momento se subió a un taxi, y hoy nueve años después cuenta que sufrió doce robos en ese tiempo. "Sí, ahora sí", contestó cuando le preguntaron si estaba replanteándose seguir arriba del taxi. "Tengo nietos, tengo hijas...", contó antes de quebrarse en llanto.

El taxista fue asaltado esta tarde, alrededor de las 16, en la zona de Santiago y Centeno, y pese a que entregó la recaudación y el celular uno de los asaltantes le efectuó dos disparos cuando se escapaba tras cometer el robo. Uno de los balazos dio en el guardabarros y el otro en el parabrisas, a la altura del acompañante, donde Gabriel estaba agachado sobre el asiento.

Ni bien le avisaron de los que había sucedido, Fanny, la mujer de Gabriel, llegó al lugar del robo y se dieron un abrazo interminable. Solo ellos y su familia saben lo que sufren en cada una de esta situaciones.

"El ya tiene varios robos encima", contó angustiada la mujer, quien destacó la cantidad de robos que sufrió su marido en ese tiempo.

"A su edad va a ser difícil conseguir otro trabajo, el taxi día a día te da trabajo, pero así no se puede", afirmó con lágrimas en los ojos. Y agregó: "Mis hijas y yo no podemos vivir pensando o esperando una llamada diciendo que pasó otra cosa... Ya basta".

Fanny también contó que ella manejó durante un tiempo un taxi hasta que le robaron. "Yo también estuve un tiempo arriba del taxi y me robaron una sola vez en dos años y medio, pero me asusté y me bajé", relató.

"Pienso en mi familia también, que está con el corazón en la boca pensando si vamos a volver", afirmó la mujer, y agregó: "Él estuvo al borde de la muerte dos veces. Ya basta, con esto no se puede más".