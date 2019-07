Volvía a su casa, un joven se lo cruzó y le pegó un balazo

Un hombre de 31 años permanecía internado anoche en el Hospital de Emergencia Clemente Alvarez (Heca) tras ser atacado a balazos por un joven en cercanías del casino y cuando volvía a su casa luego de una jornada de trabajo. La víctima fue identificada como Orlando Mauricio E., quien según sus familiares fue atacado alrededor de las 20 del martes en Kantuta y Pasaje 512, a pocos metros de su vivienda.

Pese a su mal estado de salud, el muchacho pudo decirle a los paramédicos que lo asistieron y a los policías que llegaron al lugar que cuando regresaba a su hogar fue sorprendido por un "chico jovencito que es conocido en el barrio" y que le disparó por la espalda en "circunstancias de un robo". Sin embargo, extraoficialmente se dijo que no está comprobado que la agresión haya sido producto de un atraco y que la principal hipótesis es la de "un conflicto barrial o interpersonal".

"Al principio mi hijo pensó que lo iban a asaltar pero no le dio importancia y siguió caminando. Por eso no vio que el chico sacó el arma de fuego y sólo escuchó el disparo. Como le empezó a faltar el aire se dio cuenta de que le había tirado por la espalda", señaló la mamá de la víctima en declaraciones a la prensa cuando el estado de salud de su hijo aún no se había estabilizado, por lo cual lo iban a intervenir. Y agregó que "las cámaras del lugar pueden haber registrado el hecho".

La mujer precisó además que, según fuentes médicas le aseguraron, "la bala le dio en la costilla y ese mismo hueso le perforó el pulmón", razón por la que tuvo que ser operado de forma urgente para detener un cuadro de hemorragia interna.

En principio, el joven fue trasladado por sus propios familiares al Hospital Roque Sáenz Peña, pero debido a la gravedad de la herida tuvo que ser derivado en una ambulancia del Sies al Hospital de Emergencias donde fue operado y anoche permanecía en estado reservado.

en el barrio. Orlando Mauricio E. volvía a su casa cuando fue atacado.