Una familia rosarina sufrió una increíble secuencia delictiva en la autopista Rosario-Buenos Aires, entre las ciudades bonaerenses de Zárate y Campana, donde fueron asaltados por una banda de delincuentes armados luego de obligarlos a detener la marcha con un adoquín arrojado al pavimento para provocar el reventón de un neumático. Como si eso fuera poco, quienes salieron de esta ciudad hacia el norte bonaerense para auxiliarlos, sufrieron el mismo ataque poco después aunque lograron evitar el asalto. Según testimonios de vecinos de esa zona altamente transitada, hechos como esos "está pasando 3 o 4 veces todos los días" ante la ausencia de la policía.

El hecho fue contado por los propios protagonistas ayer en Canal 3 y sus testimonios reproducidos en Rosario3.com. En primer lugar, un hombre que regresaba a nuestra ciudad con su esposa y su hijo tuvieron que detener la marcha por la rotura de un neumático tras pisar un adoquín ante lo cual fueron abordados por cinco delincuentes, uno de ellos armado, que les robaron todo.

Cinco hombres y un arma

Hugo, el hombre que venía conduciendo su auto desde Buenos Aires, contó con angustia lo que le sucedió: "Yo venía transitando por la autopista, a la altura del límite entre Zárate y Campana, no puedo precisar bien el lugar", manifestó. En ese momento "siento un golpe en la parte de adelante y el auto se me va para el costado. Intenté seguir, pero iba muy despacio y también era un peligro porque pasan camiones y autos a alta velocidad", agregó.

El conductor comentó que entonces, al detener la marcha, llamó al auxilio mecánico. Pero mientras esperaba lo abordaron "cinco muchachos, uno de ellos armado", que le sacaron "los celulares, las billeteras, las zapatillas de mi esposa y las de mi hijo".

No contentos con ello, los delincuentes le hicieron abrir el baúl: "Me sacaron todo, los bolsos, los documentos propios y del vehículo, incluso las llaves del auto que creí que se lo iba a llevar. Nos gritaban, estaban sacados y yo trataba de tranquilizarlos mientra mi familia no salía del espanto y la angustia", amplió.

Tras ser saqueado, los asaltantes le dijeron a Hugo: "Andate pinchado o te mato a vos y a toda tu familia", confió el hombre recordando el horrible momento que le tocó vivir en la oscuridad de la autopista.

En esas condiciones el conductor pudo dirigirse hasta una estación de servicios. "Llego a un parador y nos asisten muy bien. Me prestaron un celular porque no tenía dinero para el peaje y no sabía si llegaba a Rosario con el combustible", continuó.

Escucha en vivo

Además, Hugo describió que su esposa "iba hablando con mi hija por celular en el momento que nos robaron y esa llamada quedó activada por lo que mi hija escuchó todo el robo, cómo nos gritaban y nos sacaban las cosas".

Junto a la hija de Hugo estaba Marco, su novio, quien también escuchó toda la secuencia del violento asalto: "Escuchamos todo, cómo se repartían las cosas con total impunidad. Uno le decía al otro esta zapatilla no me entra, llevatela vos; acá hay como una luca para repartir, cosas así. Ante esa situación salimos para Buenos Aires con el hijo de Hugo y con un amigo porque pensábamos que el papá de mi novia no estaba en condiciones de manejar por lo que le había pasado", señaló el joven.

En esas circunstancias, contó que "llegando a Zárate, una vez que pasamos el peaje, siento que se me revienta una rueda pero por suerte pude llegar a la estación de servicios. Si no llegaba, me robaban a mí también", manifestó Marco.

Historia repetida

El muchacho confió que en el parador le dijeron que "está pasando todos los días, tres o cuatro veces". Y le comentaron que "en el carril de Rosario a Buenos Aires ponen clavos miguelitos y de Buenos Aires a Rosario ponen adoquines para hacer detener los autos y luego robar" a sus ocupantes.

Finalmente, Hugo remarcó que la policía en vez de ayudarlos "nos dio explicaciones de lo que no podían hacer, que no podían darnos soluciones. La sensación es que estábamos solos en la autopista". En ese sentido recordó que los agentes que le tomaron la denuncia "rastrearon su celular y pudieron ubicarlo", pero le comentaron que no podían ir a buscarlo sin una orden judicial.