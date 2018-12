Los padres de los dueños de la empresa Serodino, un matrimonio de abuelos de alrededor de 70 años, fueron víctimas de un abrupto intento de robo del tipo modalidad entradera. Dos hombres ingresaron en la madrugada, les apuntaron con linternas en la habitación y los ataron. Requerían dinero y joyas, pero como no tenían, se fueron sin demasiados elementos. La vivienda está ubicada frente a la sede de la empresa sobre ruta 91 en la localidad homónima.

El intento de robo irrumpió en la tranquilidad del pueblo por la madrugada. Dos hombres encapuchados pero con la cara descubierta, ingresaron a una vivienda de calle San Martín al 600 pasadas las cuatro y media de la mañana. En medio de la noche, se metieron a la habitación y despertaron a los propietarios con la luz de una linterna en la cara. Los ataron y les pidieron insistentemente plata en pesos, dólares y alhajas de valor.

De acuerdo pudo constatar La Capital, los malvivientes ingresaron por la puerta trasera sin forzar la cerradura. Cabe destacar que en el periplo no fueron violentos, no estaban armados, ni los golpearon. Asimismo, los abuelos dejaron constancia que fueron relativamente amables, por ejemplo al no ajustarle demasiado las muñecas a su pedido. Quedó en evidencia, además, que el par de masculinos jóvenes que llevaban adelante el ilícito sabían donde estaban y quienes eran.

Finalmente, cuando se retiraron sin ningún botín de importancia ya que revisaron pero no encontraron lo que solicitaban, alrededor de las cinco de la mañana el hombre logró desatarse y llamó a la policía.

El fiscal de San Lorenzo en turno Aquiles Balbis determinó medidas de recolección de huellas y solicitó que tome el caso la Policía de Investigaciones (PDI). Quienes en este momento se encuentran trabajando en el lugar.

De acuerdo a la metodología empleada donde no dañaron el ingreso podría tratarse de una banda similar a los llamados "paleteros". Grupo delictivo con domicilio en Córdoba, pero que actuaban en distintas localidades de Santa Fe, por ejemplo se conocieron varios hechos de este tipo en San Genaro.