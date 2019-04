Vinculan al BMW secuestrado con las balaceras contra dos bares de Pichincha

La directora de Inteligencia Criminal y Estratégica de la Policía de Investigaciones (PDI), Silvina Pait, vinculó el secuestro del BMW hallado en Virasoro al 3700 con los dos ataques contra sendos bares de Pichincha del pasado sábado y descartó que el ataque a Jimmy se haya realizado desde ese vehículo.

"En principio el auto estaría relacionado con las balaceras del sábado a la noche (contra los bares Alabama y Blacklist). El del domingo (ataque contra el bar Jimmy) se está tratando de establecer, aunque se habría realizado también desde un vehículo que no sería este", señaló hoy Pait en rueda de prensa en la sede de la PDI.

Al referirse al hallazgo del vehículo, la titular de Inteligencia Criminal y Estratégica, explicó: "Según los testimonios brindados por los vecinos, el vehículo estuvo estacionado desde el lunes a la noche. Nos enteramos que tenía las mismas características del que había participado en la balacera. Nos comunicamos con Fiscalía y se comenzaron con las investigaciones".

Acerca de qué datos surgieron para vincular al BMW con las balaceras a los bares, la funcionaria policial explicó: "Las coincidencias son la chapa patente. Tenemos un testimonio que habla de las dos primeras letras como características del dominio. Después pudimos secuestrar tres vainas servidas, encontradas en los asientos delanteros y traseros, lo que indica que podrían haber viajado personas tanto adelante como en la parte trasera".

>> Leer más: La policía investiga si un BMW incautado ayer fue utilizado en las balaceras en Pichincha

Pait brindó otro dato preciso sobre el vehículo: "Este auto no tiene radicación en Santa Fe, no obstante no existe pedido de secuestro por robo ni prohibición de circulación. Es decir, no tiene pedido de captura. Estamos tratando de establecer si se trata de un auto mellizo".

También destacó la importancia de concluir rápidamente con las pericias balísticas y "establecer de la documental secuestrada si pertenecen a quien tiene la titularidad o si también es documentación apócrifa".