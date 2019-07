Villaguay marchó y pidió justicia por el doble femicidio

Más de doscientas personas participaron de una marcha por las calles de la ciudad entrerriana de Villaguay pidiendo justicia por el doble femicidio que sacudió a esa población la mañana del jueves cuando una mujer de 32 años y su hija, de 14, fueron apuñaladas por un joven de 21 años que estaba en pareja con la menor y que fue detenido.

Los pobladores de Villaguay se sumaron casi espontáneamente a la convocatoria que circuló a través de distintas redes sociales bajo el lema "Ni una menos" y la demanda de que se declare la emergencia nacional en violencia de género. Así, en silencio y con bronca, la gente caminó hasta los Tirbunales de esa ciudad de 50 mil habitantes.

Una vez allí Carolina, familiar de las víctimas, se ocupó de poner en palabras la congoja y la indignación de todo un pueblo. "Hoy desgraciadamente les tocó a mi prima y a mi sobrina. No hay dolor más grande que perder a seres queridos y de la peor cruel manera. A mi prima la mataron y mataron a su hija. Queremos justicia por Anahí y por María", subrayó entre lágrimas.

En la calle

El doble femicidio ocurrió alrededor de las 4.50 del jueves en el humilde barrio La Loma, en la zona sur de Villaguay, y las víctimas fueron Rosa Páez, de 32 años, y su hija Florencia Anahí Páez, de 14. A esa hora las mujeres caminaban acompañadas de Brian B., pareja de la menor, rumbo a un hospital ubicado a unas seis cuadras de la casa que compartían los tres. En esas circunstancias se produjo una discusión y tras ello los ataques mortales.

Vecinos de la zona llamaron a la policía y cuando los primeros agentes llegaron al lugar encontraron a las dos muertas, con cuantiosas puñaladas en la espalda y el tórax, y en medio de sendos charcos de sangre.

Los mismos vecinos, señalaron que Brian B. salió corriendo del lugar hacia la vivienda en la que habitaba con las víctimas y donde fue detenido. Allí también se secuestró el arma blanca usada en el doble crimen.

En tanto Mariana Dimotta, coordinadora del Centro de Protección a Mujeres en Situación de Violencia "La Delfina", de la Municipalidad de Villaguay, sostuvo que el doble femicidio se vive "con mucha angustia y movilización porque hace mucho tiempo que en la ciudad no ocurrían hechos de esta gravedad".

Respecto del hecho en particular, afirmó que desde el Centro "no hubo intervención y no hay denuncia sobre situaciones de violencia. Rastreamos en profundidad los nombres de los involucrados en el episodio y la realidad es que ni con la mamá, ni con la adolescente ni con el agresor intervenimos en ningún momento", aclaró.

No obstante, el jueves se supo que se había registrado ante la policía una denuncia por estupro en torno a la relación de la menor con un joven mayor de edad. "El año pasado tanto el personal de la comisaría 2ª como de la Comisaría de la Minoridad habían informado a la Defensoría sobre la relación. Se citó a la madre y la mujer no quiso iniciar la acción penal ni realizar denuncia alguna ya que aceptaba la relación", dijo el comisario Daniel Randisi, jefe de la policía de Villaguay.