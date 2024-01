Villa Manuelita: las hipótesis que maneja Fiscalía sobre el crimen de la mujer

En principio los pesquisas evaluaron que se podría haber tratado de una pelea doméstica y se manejó la hipótesis de un caso de femicidio intrafamiliar. Sin embargo, el fiscal Alejandro Ferlazzo, que tomó el caso, no descartó la posibilidad de la intervención de un tercero en los hechos. En el lugar no se encontraron drogas ni indicios de comercialización. Vecinos del barrio comentaron que la pareja no había sido amenazada ni tenían problemas entre sí ni con nadie en la zona de Spiro al 300 bis, pero un vecino se arriesgó: “Parece que en la casa había una plata, mucha”.