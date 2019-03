Viajó desde Monte Buey a Rosario y apareció con un balazo en la nuca

El cadáver encontrado el miércoles pasado en un basural de barrio Godoy fue identificado como el de Mario Alberto Álamo, un hombre de 39 años con residencia en la localidad de Monte Buey, provincia de Córdoba. Álamo había viajado a Rosario el martes y se comunicó por última vez con su esposa alrededor de las 20 de ese día, después de haberle dicho que venía a esta ciudad "por trabajo". Sin embargo, el jueves la mujer denunció ante la policía de Córdoba la desaparición de su marido ya que no tuvo más contacto con él.

El hombre, de acuerdo a fuentes policiales, se dedicaba al montaje de estructuras para silos y vivía en el barrio "El jabón" de Monte Buey, una localidad de 6 mil habitantes distante a 190 kilómetros de Rosario. "Estamos conmovidos. Todo el pueblo está igual. Todavía sin poder entender qué fue lo que pasó con Mario", explicó ayer a este diario un familiar de la víctima, quien era padre de dos jóvenes de 15 y 20 años. El caso es investigado por el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Florentino Malaponte.

En un basural

El miércoles a media mañana el hallazgo de un cadáver sacudió una de las zonas mas empobrecidas de barrio Godoy, en la zona oeste de la ciudad. En el interior de un yuyal ubicado en calle Larralde al 3400, entre Jauretche y bulevar Segui al 7700, yacía el cuerpo de un hombre robusto con un disparo en la nuca. En cercanías del cuerpo se halló una vaina servida calibre 9 milímetros, lo que indicaría que lo mataron en ese lugar. Pero ninguno de los vecinos que se acercó a la escena del crimen lo pudo identificar. "De acá, de la zona, no es. Nadie lo reconoce", indicó una de las residentes del lugar.

Los policías que revisaron el cadáver no hallaron entre sus ropas ninguna identificación y en la escena, a partir de los pocos testimonios recogidos, se pudo recabar que alrededor de las 22 del martes algunos vecinos escucharon dos detonaciones de arma de fuego. Pero como los disparos son algo que suceden a menudo en esa pobre barriada, nadie le dio mayor importancia.

Al amanecer del miércoles, un hombre que buscaba algo que le sirviera entre la basura encontró el cuerpo y dio aviso a la policía

Entre los yuyales, no podía verse a simple vista el cadáver porque los matorrales lo tapaban. "Así como le pasó a este hombre, le puede pasar a cualquier vecino. Esta zona se ha vuelto muy insegura y es una boca de lobo. Vos salís y acá, atrás de la escuela, te están esperando para robarte", dijo una mujer que vive a pocos metros del basural que se levanta a 50 metros del Club Social Loma Negra y en el área de acción de las escuelas Doctor Victoriano Montes y la técnica secundaria Juan Antonio Alvarez de Arenales.

Desde ese lugar, el hombre que lo encontró informó a la policía yde la seccional 32ª y de allí notificaron al fiscal, quien ordenó el traslado del cadáver al Instituto Médico Legal (IML) para ser identificado. Es que entre las vestimentas del hombre no había ninguna identificación que permitiera saber de quién se tratataba.

Un viaje solo

Nada se supo sobre la identidad del hombre ejecutado hasta ayer a la mañana cuando se informó desde el área de Fiscalía Regional que se trataba de Mario Alberto Álamo, de 39 años y residente en calle Enrique Cherri al 300 de Monte Buey. Al dialogar con vecinos de la localidad del sudeste cordobés, en el departamento Marcos Juárez, se notaba la conmoción por la novedad. Álamo era buscado desde el martes a la noche por sus familiares y desde el miércoles a la mañana por la policía cordobesa, que dio parte a otras fuerzas provinciales.

"A Mario le decían «Tarzán» y era un tipo que andaba de acá para allá. Amigos de los deportistas del pueblo, de los folcloristas, de los galgueros, de los que andan en la jineteada. Andaba con todos en el pueblo", explicó un vecino.

Una familia y chismes

Según se pudo reconstruir, la familia Álamo es de las más populosas del pueblo. "Son más de 15 hermanos de diferentes madres", contó una doña. "Tarzán" trabajaba en el ensamblado y desmote de estructuras para silos y depósitos. Y por eso no era anormal que viajara por el área de influencia. Sus allegados indicaron que el lunes le dijo a su esposa que iba a viajar a Rosario "por trabajo". Y los parientes dicen que viajó en micro. Uno de ellos, en tanto, aseguró que "no era habitual que viajara a Rosario y menos solo".

La esposa de Álamo estuvo en contacto hasta las 20 horas del martes con su marido. Como en todo pueblo, chico o grande, siempre hay un lado "B" para las historias. En el caso de "Tarzán" no hubo excepción a la regla. "Lo que se comenta en el pueblo es que el loco andaba en la droga. Pero a todos nos resulta extraño, porque no daba el perfil y acá en el pueblo nos conocemos todos. Además, y ponele que haya tenido problemas por la droga, ¿viajar solo a una ciudad como Rosario que está tan picante? Fue solo, sin movilidad, sin alguien que lo acompañara. No vamos a decir que iba a hacerle frente al que lo mató, pero no hubiera estado solo. Si hubiera tenido problemas podría haberle pedido a un par de amigos que lo acompañaran. Todo es muy raro. El rumor es que es un ajuste de cuentas, pero tampoco se entiende por qué fue a poner la cabeza sin compañía", explicó un residente del pueblo que conocía a Alamo.

Más allá de los rumores, los parientes dijeron que Álamo no tenía antecedentes policiales. "Es una familia que viene golpeada por la muerte. Hace un mes atrás, en Saladillo, que es un pueblo vecino, se suicidó uno de los hermanos. No terminan de cerrar una que ya tienen la otra desgracia encima", explicó un pariente.

Al conocerse la novedad, el fiscal Malaponte se contactó con la familia para conocer pormenores de la vida de la víctima y ahondar así sobre qué motivó que Álamo viajara a Rosario. Oficialmente se indicó que, según el informe preliminar de la autopsia, "no se corroboraron lesiones compatibles con tortura, el cuerpo mostraba diversas escoriaciones leves y un disparo de arma de fuego en zona de la nuca, que fue la causante del fallecimiento", según se precisó en comunicado de prensa.