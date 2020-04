Viajaba sin permiso y con varias armas en la ruta nacional 34

Un hombre de 40 años de la localidad bonaerense de General Belgrano fue apresado ayer por Gendarmería Nacional en un control de circulación en el marco de la emergencia sanitaria. El arresto no sólo fue porque no tenía el permiso habilitante para estar conduciendo sino también porque llevaba varias armas de fuego y municiones cuyo origen no pudo acreditar.

Diego José P. manejaba una Toyota Hilux el mediodía de ayer cuando en el kilómetro 4 de la ruta nacional 34, en la salida de Rosario, fue detenido por personal de Gendarmería afectado a los controles sanitarios. El hombre dijo no tener permiso de circulación y adujo como pretexto ser un trabajador agropecuario que se dirigía a Salta.

Tras ello los gendarmes revisaron el vehículo y secuestraron ropa, mantas, una escopeta calibre 16 de doble caño, otra calibre 16 de un caño, una carabina 22 con municiones, un revólver calibre 38 corto con balas en su tambor y diversas municiones calibre 38, 32 largo y 35 cartuchos calibre 16 para las escopetas.

Al no contar con la autorización pertinente para la portación de las armas de fuego y para circular bajo las normas dictadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria el hombre quedó detenido a disposición de la Fiscalía y mañana será llevado a audiencia imputativa.