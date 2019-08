Vecinos incendiaron un presunto búnker de venta de drogas

Una serie de balaceras, que incluyeron un muerto y dos heridos, motivaron a vecinos del barrio Norte de San Lorenzo a decidir quemar lo que ellos denunciaban como un puesto de venta de drogas. Fue el miércoles al mediodía en una vivienda de Juanario Luna al 1200, en el cruce con Clemente Albelo. "Ortiva. Acá no se vende más", podía leerse entre los restos humeantes de una vivienda que fue atacada y prendida fuego por un grupo que originó un incendio que debió ser apagado por los bomberos zapadores de la Unidad Regional XVII.

Al menos dos violentos incidentes ocurridos en los últimos días en la zona obraron como antecedentes. Uno ocurrió la noche del viernes pasado a unas cuadras del sitio quemado ayer, en Fournier al 1200, en otro lugar denunciado como punta de venta de drogas donde Jorge Acosta fue acribillado a balazos y su acompañante quedó herido de gravedad. En tanto, martes por la noche en inmediaciones de la casa incendiada, un hombre de 25 años fue baleado en abdomen cuando estaba en la puerta de un quiosco. Este último incidente habría motivado la furia del vecindario.

Dos hechos

Las últimas semanas las ciudades de San Lorenzo y Puerto San Martín soportaron un rebrote de violencia callejera con transeros escribiendo un nuevo capítulo de sus disputas a sangre y fuego.

En el barrio Norte de San Lorenzo los hechos violentos fueron dos. La noche del viernes pasado Jorge Acosta, de 30 años y oriundo de Santa Fe, fue baleado junto a Juan Ezequiel I., de 19, cuando estaban en el patio de una casa de Fournier al 1200.

Con impactos en tórax y abdomen, Acosta murió en el ingreso a un pasillo donde se incautaron media docena de vainas servidas calibre 9 milímetros. Y Juan I. quedó internado en estado delicado con balazos en muslo y la zona lumbar. En la campera del fallecido los oficiales documentaron el hallazgo de un envoltorio con cocaína.

Efectivos de la Unidad regional XVII determinaron que dos hombres habían llegado armados y luego de balear a Acosta y a su compañero huyeron en un Ford Fiesta gris hacia Puerto San Martín. A partir de esas descripciones aportadas por testigos, momentos después fue hallado en el barrio San Sebastián de Puerto San Martín un Ford Fiesta similar chocado contra una columna en inmediaciones de Ceibo y José Hernández, a metros de la ruta 11. El auto tenía sus puertas abiertas y no tenia una cubierta.

En las inmediaciones fue apresado a Nahuel F., de 27 años, a quien le hallaron documentación del auto. Al día siguiente se entregaron en sede policial Enzo Oscar C., de 19 años, y un chico de 16 que quedó a disposición de la Justicia de Menores.

El fiscal Leandro Lucente acusó a Enzo C. y a Nahuel F. como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de la tentativa de asesinato al joven de 19 años. La jueza Griselda Strólogo dictó prisión preventiva por 60 días para Enzo C. y liberó a Nahuel F., quien no puede acercarse a la familia de las víctimas.

En ese contexto el miércoles fue arrestada una mujer domiciliada en la casa de Fournier donde ocurrió la balacera fatal. Se trata de Magdalena M., de 37 años, quien fue detenida en el marco de la causa en la que fueron apresados el ex jefe de Drogas Peligrosas del departamento Constitución, Cristian Acosta, y el abogado penalista sanlorencino Leandro Demichelli, sospechados de alterar documentación para favorecer a narcos.

Días atrás

El otro episodio, que finalmente determinó la reacción vecinal, ocurrió la noche del martes último. Alrededor de las 22 Rodrigo G., de 25 años, fue atacado a balazos desde un auto en movimiento en la vereda inmediaciones de calle Juanario Luna y Clemente Albelo, a unos 150 metros del lugar en la que fue asesinado Jorge Acosta.

Vecinos de la zona dijeron haber escuchado entre "siete y diez" detonaciones. Tres de esos proyectiles le impactaron en el abdomen, con orificio de entrada y salida. El hombre fue auxiliado por sus parientes y amigos y trasladado al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo. De allí fue derivado al Eva Perón de Granadero Baigorria, donde anoche al cierre de esta edición permanecía internado en estado reservado.

El episodio tuvo un coletazo en dos tandas el miércoles al mediodía. Primero cuando un grupo de personas se acercó a la vivienda y comenzaron a denunciar a viva voz que se trataba de un punto de venta de drogas. En ese marco, primero comenzaron arrojando piedras y otros objetos contundentes contra la edificación. Allí se encontraba el dueño de la casa quien quiso defenderse a los tiros con un pistola calibre 22. Identificado como Carlos Javier O., fue detenido por tenencia ilegal y abuso de arma de fuego.

Un par de horas después, un grupo de medio centenar de personas volvió a cargar contra la casa. Primero arrojaron piedras y luego le prendieron fuego. Incluso algunas personas ingresaron y ocasionaron destrozos. El fuego fue apagado por los bomberos y no se registraron heridos ni detenidos por el hecho.

barrio norte. La casa fue incendiada el miércoles al mediodía.