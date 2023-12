"Vamos a salir hasta con el último policía, y el que no tiene patrullero saldrá a pie o a caballo"

El flamante ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, sostuvo que en Rosario hay actualmente veinte móviles realizando patrullajes preventivos "y tiene que haber 200", y remarcó que con el plan de contingencia operacional la fuerza va a salir a la calle "hasta con el último soldado y el último patrullero disponible, y el que no tiene patrullero saldrá a caballo".

El ministro remarcó “la cantidad de móviles en desuso o rotos” con los que se encontró, y sentenció: “Hoy contamos con una flota de patrulleros mínima para realizar tareas de prevención, investigación y patrullaje. Por eso hoy temprano ingresamos con técnicos mecánicos a las principales unidades regionales para relevar toda la flota que está inactiva y poder recuperar a corto y mediano plazo la mayor cantidad posible de móviles”.

"La provincia de Santa Fe tiene un poco más de 23 mil efectivos. La ciudad de Rosario hoy tiene veinte autos haciendo patrullajes preventivos. Y tiene que haber doscientos patrulleros, ese es el número óptimo", sostuvo.

Sentenció que "la Policía está desmantelada", aseguró que en la gestión de Omar Perotti "la plata estaba y no la gastaron en seguridad para los santafesinos" y dijo: "Vamos a salir a la calle hasta con el último soldado y hasta el último patrullero disponible, y el que no tiene patrullero saldrá a pie o a caballo".

La nueva PDI

“La investigación se va a centralizar en una PDI que estará conformada por secciones según especialidades técnicas y dejará de estar compuesta por brigadistas atomizados siguiendo cada uno órdenes de cada fiscal, esas relaciones que hoy son interpersonales pasarán a ser institucionales”, sostuvo el ministro con la idea de tornar más eficiente la labor policial: “Así como hoy puede haber dos unidades fiscales investigando a la misma banda sin que lo sepan entre sí, eso también puede pasar entre brigadas de la PDI, lo cual termina debilitando la idea de una investigación profunda, organizada y conducida institucionalmente en el marco de una política criminal”.

En ese sentido Cococcioni adelantó una reestructuración para dotar a la PDI de mayor autonomía, lo cual “no implica que deje de tener control” de la Fiscalía. “Ser auxiliar de la Justicia ejemplificó no se trata de hacer todo lo que los fiscales o jueces digan. Las directivas ya no les llegarán a los policía a través de un WhatsApp sino que será formalmente desde la conducción institucional regional de la fiscalía a la conducción regional de la PDI, que trabajará por directivas y protocolos y no por directivas de cada fiscal”.

Si bien el ministro sostuvo que la implementación de estas reformas se hará en un plazo razonable, adelantó que “en los próximos diez días hábiles la totalidad de las brigadas asignadas a los fiscales serán retiradas para que cada jefe regional, bajo la supervisión de la PDI, los organice para mejorar la investigación penal”.