Uno de los dos ladrones que esta mañana protagonizó una feroz balacera mientras intentaba robar un auto frente a una escuela en la zona oeste fue detenido y cuenta con un frondoso prontuario por robos y abuso de armas.

Se trata de Bruno B., de 33 años, quien ostenta un derrotero delictivo iniciado en 2009 con una condena a cinco años de prisión por "robo calificado y abuso de arma de uso prohibido". Pese a esa pena, al año siguiente fue fichado en la comisaría 13ª por un "robo calificado", mientras que el pasado 19 de junio volvió a ser detenido en jurisdicción de la comisaría 2ª por tentativa de robo.

Bruno B. volvió al ruedo esta mañana al intentar asaltar un auto, junto a un cómplice, y emprender su retirada a los tiros a escasos metros de la escuela "Nuestra Señora de la Rocca" y de un centro deportivo para chicos en Camilo Aldao y Cerrito.

>>Leer más: Ladrones desatan una balacera para cubrirse tras un intento de robo

Todo comenzó a las 12, cuando un conductor a bordo de un Chevrolet Onix fue interceptado a la altura de Camilo Aldao y Cerrito por dos delincuentes que se desplazaban a bordo de un Ford Sierra.

Asustado por la situación, el dueño del Onix salió corriendo en dirección a calle Asunción en busca de ayuda, mientras los ladrones volvían al Ford Sierra para escapar. Sin embargo, una falla mecánica o eléctrica hizo que el viejo Sierra no respondiera.

"Me cruzaron el auto adelante y bajaron dos tipos con los revólveres en las manos. Me decían 'bajate, bajate'. Yo lo primero que hice fue sacar las llaves de mi auto, bajar y salir corriendo. Como las luces del coche quedaron encendidas, comenzó a sonar una alarma", contó la víctima.

Fue en ese momento en que muchos transeúntes ya habían visto lo ocurrido y empezaron a los gritos a llamar a la policía. Esa reacción de la gente hizo que uno de los maleantes comenzara a hacer disparos al aire de forma indiscriminada.

>>Leer más: Asaltó un taxi, perdió el DNI y ahora lo busca la policía

Una mujer contó cómo fue el momento más dramático. "El auto, un Sierra viejo, no les arrancó. Entonces uno de ellos empezó a empujar y el otro comenzó a disparar constantemente para que no nos acerquemos. Fueron varios disparos, derechos como para que la gente no se les arrimara y apuntaba constantemente a la gente. Lo único que hicimos fue preservar a los chicos, a mi hijo lo tuve que poner contra la pared. Había muchísima gente dando vueltas".

Muy conmovida por lo ocurrido, la mujer dijo que los robos violentos "ocurren todo el tiempo en la zona. La policía hizo un trabajo espectacular. En segundos detuvieron a uno de los ladrones".