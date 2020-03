Las tensiones rebrotaron anoche en la cárcel de Coronda con alzamientos de varios pabellones de esa unidad, en la que se produjeron escalamientos a los techos y hubo zonas ganadas por las llamas, aunque los destrozos no fueron relevantes. La revuelta fue contenida con efectivos del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GOEP) sin que hubiera necesidad de refuerzos externos. Los sucesos fueron contenidos con represión de parte de las fuerzas de seguridad con munición antitumulto, con un saldo de varios heridos, dos de ellos internados fuera de peligro.

Los incidentes se desataron a 48 horas de sofocado el estallido de unas 300 presos del ala norte de esa cárcel el lunes, que dejaron en Coronda un muerto en el pabellón nueve tras seis horas de crisis que desaceleró con una negociación. Anoche volvió la zozobra motivada originariamente en el pedido de medidas sanitarias extremas por la coyuntura del coronavirus, y el restablecimiento de la llegada de los paquetes con provisiones y artículos de limpieza que no fueron recibidos por el corte de las visitas producto de la emergencia.

“Se levantó un pabellón, el número cuatro y en cadena se levantaron los demás por preocupación. Duró varias horas, pero pudo ser contenido”, dijo a este diario el secretario provincial de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez.

El funcionario reportó que hubo algunos internos lesionados por los escalamientos a los techos y dos heridos hospitalizados fuera de la unidad. “Se restableció el orden con mucha dificultad pero sin necesidad de apelar a fuerzas de seguridad más allá de las que actúan específicamente en las prisiones”, dijo Gálvez.

La atmósfera de conflicto no había desaparecido el lunes luego de sofocada la revuelta de Coronda. Ayer hasta las seis de la tarde las autoridades habían estado dialogando con los delegados de pabellones pero a eso de las 22 renació el reclamo que se fue diseminando por distintos pabellones. Otras fuentes del gobierno señalaron que habían empezado a circular mensajes por redes sociales, en especial por Facebook, indicando que esa noche habría una fuga. También se detectaron audios de Whatsapp “que delatan una acción organizativa que indica que se busca un clima de agitación.

La fragilidad de la coyuntura en esta unidad penitenciaria, indican los funcionarios del área, permanece como algo constatable. “El coronavirus ha generado entre los internos un clima de gran sugestión, lo que deja traslucir los escritos de la noche de la crisis, donde los presos dicen que si resultan contagiados no va a haber voluntad de internar a los que lo necesiten o que van a tener prioridad las personas que no estén en reclusión, lo que no tiene sustento porque el sistema de salud siempre da respuesta a los detenidos. Pero entendemos que hay una segunda cuestión muy crítica que es la falta de visitas, porque impacta de lleno en la falta de sustancias estupefacientes, algo que siempre ha sido muy difícil de controlar”, indicaron altas fuentes de la administración provincial.

El ministro de Seguridad, Marcelo Saín, acudió anoche a Coronda, aunque solamente para supervisar si era necesaria una intervención de refuerzo, lo que finalmente no fue necesario.

Una circunstancia que se desliza de manera no manifiesta públicamente es la preocupación por la abstinencia de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en las cárceles, que generan conductas violentas, propias de un entorno en donde las adicciones son un crítico problema de salud mental.

El director provincial del Servicio Penitenciario, Luis Puello, recorría esta mañana los pabellones de Coronda con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos. El alzamiento se había controlado pero según fuentes oficiales las tensiones no habían sido desactivadas.