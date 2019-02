Una nena herida por un disparo de arma de fuego en Tablada

Un nena de 2 años recibió un balazo el viernes a la noche mientras jugaba en su casa de barrio Tablada y desconocidos que se trasladaban en dos motos realizaron varias disparos con armas de fuego contra una vivienda. La herida le provocó a la niña la fractura del antebrazo derecho, pero sin compromiso vascular y ayer estaba internada fuera de peligro en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. "No nos gusta hablar de estadísticas, pero un solo nene herido en estas circunstancias provoca una profunda indignación", alertaron directivos de ese centro de salud.

La niña fue baleada en el mismo lugar donde el 22 de marzo del año pasado asesinaron a tres hombres, entre ellos al abuelo de Renata: Omar "Petete" Palavecino.

El viernes a las 20.30 un llamado al 911 alertó sobre los ya recurrentes disparos de arma de fuego que esta vez se dieron en Colón 3897. Cuando la policía llegó al lugar entrevistó a Daiana P., de 21 años, quien explicó que minutos antes habían pasado dos motos con cuatro ocupantess que efectuaron disparos contra su casa, uno de los cuales hirió a su hija que jugaba en la vereda .

De inmediato los policías trasladaron a madre e hija al Hospital de Niños donde la nena fue asistida por una fractura en el antebrazo derecho provocada por el proyectil.

"Se realizó una reducción de la fractura y las curaciones. Está fuera de peligro y seguirá internada para realizar un seguimiento", aportó a este diario Carolina Binner, subdirectora del centro asistencial.

Indignación

Sobre los casos frecuentes de niños víctimas de ataques armados, la funcionaria dijo que genera "indignación, sea uno o varios, porque ponen su cuerpo inocente". Y agregó: "Luego de atender la cuestión médica, abordamos los casos de manera interdisciplinaria, con psicólogos, trabajadores sociales y personal de seguridad comunitaria que trabaja en el territorio. Porque los nenes y sus familias quedan muy asustados".

Con datos fisonómicos de los agresores aportados por testigos, la policía recorrió la zona bajo órdnes del fiscal de Flagrancia Lucas Altare. En el rastrillaje los uniformados se toparon con dos motos que iban a gran velocidad y cuyas características coincidían los descriptos en el ataque de calle Colón.

En uno de los rodados iba un hombre cuya fisonomía se aproximaba a la de uno de los agresores y se lo demoró. Se trata de Fernando E., de 26 años, a quien se le secuestró el vehículo.

Tras el allanamiento al domicilio del detenido y otras medidas se corroboró que no estaría vinculado con el hecho porque sus características físicas no coincidían y la moto no se correspondía con la descripta por testigos. Además el dermotest, arrojó resultado negativo, y se ordenó la libertad del joven.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) dió intervención al Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para proceder al levantamiento de rastros y relevamiento de cámaras con el objetivo de dar con los agresores de la balacera, que el lunes pasará a ser investigada por la Unidad de Investigación y Juicio.