Una mujer simuló un autosecuestro pero la descubrieron y quedó detenida

La zona donde se escondió la mujer que fingió el secuestro. (Foto: imagen de Street View)



Personal de Inteligencia Criminal de Policia de Investigaciones (PDI) y PDI San Lorenzo desbarataron un falso secuestro extorsivo en la zona de San Lorenzo. Según denunció la víctima, un hombre de 32 años, había recibido mensajes extorsivos pidiendo dinero para liberar a su pareja, de 50 años. Los mensajes habían sido enviados por la misma mujer, quien recurrió a esta medida ya que había contraído algunas deudas que no pudo afrontar.



La situación fue denunciada por la víctima de 32 años en la Seccional 2ª de Rosario, quien explicó que había concurrido con su pareja a una clínica a realizarse estudios, cuando salió del lugar su pareja no estaba.



Luego de varios intentos pudo comunicarse con ella, quien le dijo que estaba en la zona de Montevideo al 1400. Se dirigió al lugar y al llegar descubrió que la dirección era falsa.



Luego se fue a su casa y más tarde a trabajar. Cuando regresó a su casa, avanzada la noche, recibió mensajes de carácter extorsivo de un numero inusual. En los mensajes le aseguraban que "si no pagaba no volvería a ver con vida a su mujer", aunque no precisaban el monto de rescate.



Al realizar la denuncia, se estableció un comité de emergencia en el domicilio de la víctima con distintas brigadas de PDI, entre ellas la brigada de San Lorenzo, y luego de distintas medidas se pudo establecer que se trató de un falso secuestro (autosecuestro) con la finalidad de obtener dinero por parte de la mujer, quien habría contraído una serie de deudas que no podía afrontar.



En ese tiempo, la supuesta víctima se encontraba oculta en un hotel, ubicado en Dr. Ghio al 700, en la ciudad de San Lorenzo.



La mujer fue descubierta en una de las habitaciones en poseción de un celular que fue secuestrado, con prendas de vestir y dinero en efectivo. Luego fue alojada en la sede de PDI en calidad de demorada.













