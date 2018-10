Una mujer fue acusada de matar a su ex pareja trasuna relación conflictiva

"Él llegó herido a buscarme y ahí falleció", declaró Antonela Ester L. al ser acusada del crimen de un hombre de 31 años con el que había mantenido una relación de pareja hasta hace cuatro años. La joven de 23 años fue imputada porque dos personas declararon que atacó a la víctima con un cuchillo en el abdomen tras una discusión que mantuvieron en la puerta de un pasillo de Bertolé al 7900, en junio pasado. En una audiencia que se realizó ayer a la mañana ella lo negó: dijo que él llegó a buscarla cuando ya estaba herido y reveló haber padecido situaciones de violencia de género por las que presentó varias denuncias penales y una prohibición de acercamiento. Por un acuerdo de partes, quedará en prisión domiciliaria para el cuidado de su hijo de 2 años.

Antonela L. fue imputada ayer como autora de un homicidio simple (delito con pena mínima de 8 años de prisión) porque no pudo comprobarse que mantuviera con la víctima una relación de pareja, situación que agrava el delito y eleva la pena a prisión perpetua. Había sido detenida un día antes en su casa de La Paz al 7400. El fiscal Luis Schiappa Pietra la acusó de haber cometido el crimen de Neri Leonardo Gabriel Cardozo, un changarín de 31 años, el 17 de junio de 2018. Según planteó en la audiencia, alrededor de las 23 de ese día la joven estaba con la víctima frente a una casa de Bertolé al 7900 donde algunos vecinos los vieron discutir.

En un momento, según el fiscal, la mujer entró a la casa y al regresar a la vereda hirió con un arma blanca a Cardozo en la zona abdominal. Ante la demora en llegar de la ambulancia al changarín lo trasladaron a un hospital en un auto particular pero falleció a causa de una hemorragia masiva de tórax. Una vecina que presenció el hecho dijo que Antonela había atacado a la víctima tras una discusión. Un amigo vio la misma situación desde un poco más de distancia. "Neri hace unos pasos y cae", contó.

La palabra de Antonela

La madre de Cardozo, que vive en la cuadra, fue una de las primeras en llegar. Contó que su marido le avisó que su hijo estaba tirado en la calle y al salir lo encontró caído en la vereda de enfrente. "Estaba noviando con Antonela, casi siempre se peleaban", dijo. Otro amigo del changarín fallecido también dijo que "andaban juntos", que los vio "a los abrazos y a los besos" y que ese día, que se celebraba el Día del Padre, "andaban de la mano". Pero según el fiscal los testimonios no dan cuenta de cuán afianzada estaba esa relación.

Tras escuchar la enumeración de evidencias la joven aceptó declarar. Contó que ese día se cortó la luz en su casa de La Paz al 7400 donde estaba sola con su nene de 2 años, que tenía broncoespasmos. Por eso fue hasta la casa de su abuela en la calle Bertolé. "Me fui para allá con el nene. Después, a la noche, surge ésto", dijo Antonela. La joven aseguró que "hubo un problema en la casa de un vecino. Después de eso él llegó a llamarme: «Anto, Anto». Y ahí falleció. La vecina de enfrente que me acusa a mí es muy problemática y está medicada. Eso fue lo que pasó. El ya llegó lastimado".

Antonela dijo que estaba separada de la víctima desde hacía 4 años. Al tiempo tuvo un bebé con otra pareja pero seguía siendo asediada por Cardozo, según las denuncias que presentó ante el Ministerio Público de la Acusación. "El era muy agresivo. Siempre me golpeó el tiempo que vivimos juntos. Hace cuatro años que estoy separada de él. Y yo le hice denuncias, le hice prohibición de acercamiento. Pero nada me sirvió. Siempre me persiguió", dijo.

Luego el fiscal y la defensora pública Adriana Lucero acordaron otorgarle la prisión domiciliaria en la misma casa donde había sido detenida, teniendo en cuenta que el encierro en prisión "vulneraría derechos del nene".

La medida fue aceptada por el juez Juan Carlos Curto, que además aceptó la calificación de homicidio simple solicitada por la Fiscalía.