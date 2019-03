Una mujer denuncia que su marido fue secuestrado de su casa de barrio Tablada

Una mujer denunció que su marido fue secuestrado esta tarde cuando se encontraba en su vivienda de barrio Tablada. Según declaró, el hecho tuvo lugar alrededor de las 17 en las inmediaciones de Guerrico al 3700.

Según aseguró Carolina, la víctima de esta maniobra es Eduardo Fabián Chamorro, quien fue sacado de su casa por tres personas que se lo llevaron a la fuerza en un auto azul.

La mujer reveló que fue testigo del llamativo hecho. "Había salido para ir a lo de mi mamá y me detuve enfrente de mi casa para hablar con un señor. En ese momento vi a tres personas que entraron y se llevaron a mi marido".

"Lo sacaron en cuero y ojotas. No los reconocí. Uno era gordito y otro estaba encapuchado. No me acuerdo bien, estaba loca", agregó en declaraciones a Canal 5.

Carolina también aseguró que su marido no tenía problemas con nadie. "Es portero de Falabella", contó.