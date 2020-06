Una lluvia de balas perforó el frente de dos casas y vehículos

Una ráfaga de disparos efectuados la noche del viernes en Italia al 2600 sacudió la tranquilidad de los vecinos del barrio Hospitales. Dos vehículos y dos casas recibieron impactos de balas y la policía secuestró 14 vainas servidas de pistolas calibre 9 milímetros. Hasta anoche los investigadores no tenían claro cuál fue el motivo del ataque y apostaban a los testimonios de los habitantes del lugar para hallar un hilo que los lleve a pistas certeras sobre el hecho.

En ese sentido, un vecino de la cuadra manifestó en voz baja y bajo estricta reserva de identidad que "hace pocos días un muchacho que estuvo preso y está vinculado a una agencia de compraventa de autos de la zona oeste volvió a vivir a su casa". Quizás allí esté la punta de la madeja que deberán desenredar los pesquisas para aclarar el episodio.

El violento hecho se registró entre las 21 y 21.30 de anteayer a una cuadra del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. "Sólo escuchamos la ráfaga de disparos. No hubo ruidos de frenadas ni aceleradas de motor. Sólo los tiros. Cuando salimos a la calle ya no vimos nada", dijo a La Capital Juan Pablo, cuya casa recibió parte de la lluvia de plomo. Sobre el testigo, los investigadores dijeron que "es un hombre de trabajo que no tiene ningún tipo de vínculos que nos permitan sospechar que las balas iban dirigidas a él".

Desconcierto

Juan Pablo dijo estar desconcertado por lo ocurrido, y agregó: "Es más, hasta la llegada de la policía, que hizo una inspección minuciosa del lugar, nadie había detectado los impactos de bala en las paredes ni en los autos". Además, contó que alquila una de las casas atacadas desde hace cinco meses y que "después de los tiros salimos a la calle pero no alcanzamos a ver movimientos".

Fuentes policiales indicaron que efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar tras un llamado al 911 que realizó una vecina de la cuadra. La mujer declaró que a esa hora estaba en su casa y que en un momento dado la sorprendió el estruendo de varias detonaciones de armas de fuego que provenían de la calle, pero cuando salió a la puerta para ver qué ocurría ya no había nadie.

Los policías realizaron una inspección en el lugar y detectaron que en la vereda de la casa identificada con el número 2621, sobre la vereda este, había 14 vainas servidas calibre 9 milímetros y una camioneta Volkswagen Amarok también tenía perforaciones de impactos de bala. En tanto la casa de otro vecino de la misma vereda presentaba ocho balazos en el frente. Muy cerca de allí un Ford Fiesta de otro vecino de la cuadra también fue blanco de los disparos. Sin embargo, dijeron algunos voceros, la persona a la que presuntamente iban dirigidos los balazos reside desde hace unos días en la otra vereda.