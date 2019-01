Una joven fue apuñada por la espalda por un vecino de 17 años que la acosaba por las redes sociales y en su propia casa. La familia de la chica denuncia que "nadie las protege".

El hecho se produjo esta semana, en la zona de Biedma y Moreno -donde viven los dos desde hace 11 años-, cuando Damián (17 años) atacó a Daila, de 17 años, luego de que ella rechazara sus permanentes insinuaciones.

Todo comenzó en septiembre del año pasado cuando el joven empezó a tener una especie de obsesión con la chica, que vive en la casa de al lado a la suya. La persigue en las redes y hasta en su propia casa, pero al principio Daila, como toda adolescente, no le prestó demasiada importancia. Pensando que tal vez se trataba de "una calentura" y ya se le iba a pasar.

Hasta que llegó a la situación límite de apuñalarla por la espalda, aunque la reacción de la joven que salió corriendo le terminó salvando la vida. La marca que tiene en la espalda, producto de una puñalada, es señal inequívoca de la obsesión del joven.

"Sentí un portazo, y él vino corriendo y me clavó sin decirme nada. Me di vuelta, le dije salí, y cuando iba a salir corriendo me quiso dar el segundo. Pero volví a correr", contó a Canal 5 Daila, que recalcó que la reacción del joven se debió al rechazo de ella hacia él.

"El pasaba y me miraba y yo no le daba bola. Iba y venía a mi casa. Es un pibe que está caliente", relató, casi al borde del llanto, la joven, antes de recalcar que tiene "miedo", porque "él no se puede acercar, pero no le importó ni la gente que había ni con quien estaba".

"No puedo salir sola ni al kiosco", sostuvo.

El joven, en tanto, solo estuvo demorado unas horas del día de la agresión.

Consultada sobre si tiene miedo de que lo vuelva a hacer, remarcó: "Sí, porque él se puede aparecer adónde yo vaya y lo va a volver a hacer".

La mamá de la joven intentó hablar con el padre del chico, pero nunca tuvo una respuesta positiva.