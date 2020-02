Una joven denunció que fue brutalmente atacada por un patovica que también golpeó a su pareja. Según aseguró, el violento episodio se registró en la madrugada de ayer en un local bailable que está ubicado en las inmediaciones de la calle Junín al 500, en la zona norte de la ciudad,

De acuerdo al relato de la mujer, el encargado de la seguridad del boliche le pegó "cinco trompadas" en la cara y luego agredió a su novio, quien se interpuso para intentar protegerla.

“Había una pelea frente a mí, de la cual me separaban unas mesas. Eran dos bandos, se querían tirar con botellas. Un patovica se metió y lo terminaron empujando hacia las mesas. Se cayó y me hizo caer a mí. Se levantó y me tiró cinco piñas en la cara”, señaló Sofía.

También contó que tras sufrir la agresión su novio intercedió y recibió un golpe "en la cabeza, en la nuca”.

Además, dijo que tras ser atendida por los fuertes golpes que recibió volvió a ver al patovica, que "estaba ejerciendo su trabajo como si nada. Tenía la mano vendada”.

Por su parte, el novio de Sofía aseguró que “si no la cubría le deformaba la cara”.

Por último, contó que cuando fue a hacer la denuncia, "el chico que me golpeó me estaba denunciando. Decía que yo lo corté, que yo le pegué a él. Es imposible, mide como dos metros, es gigante, tres veces lo que soy yo”.